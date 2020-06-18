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Абхазия Информ

СЕГОДНЯ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 96 ЛЕТ ИЗВЕСТНОМУ СКУЛЬПТОРУ МАРИНЕ ЭШБА

Новости Понедельник, 20 июля 2020 12:38
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СЕГОДНЯ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 96 ЛЕТ ИЗВЕСТНОМУ СКУЛЬПТОРУ МАРИНЕ ЭШБА

Сухум. 20 июля 2020. Абхазия-Информ. Сегодня исполнилось бы 96 лет со дня рождения видного общественного деятеля Абхазии, скульптора и медальера Марины Ефремовны Эшба (1924 - 2002 гг.).

Марина Эшба – дочь видного государственного деятеля Абхазии, революционера, первого абхазского дипломата Ефрема Эшба. Родилась 20 июля 1924 г. в Лондоне (Великобритания).

В 1951 г. Марина Эшба окончила Московский институт декоративно-прикладного искусства.

В 1951-1959 гг. работала скульптором Московского Союза Советских художников.

С 1959 по 1962 гг. – скульптор Союза художников Абхазии.

С 1962 по 1982 годы была председателем Союза художников Абхазии.

Выставлялась в Абхазии и в разных городах Советского Союза, неоднократно в Москве. Была награждена медалью «За трудовую доблесть» и почетной грамотой Президиума Верховного Совета Абхазской АССР.

Член Абхазского Обкома Компартии, депутат Верховного Совета Абхазской АССР.

Марина Эшба – лауреат государственной премии Д. И. Гулиа.

Среди наиболее известных работ – памятник ее отцу в парке на пр. Леона (1973 г.), мемориал погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в селе Лыхны и др. Эшба также автор памятных настольных медалей советского периода. Это «50-лет Институту экспериментальной патологии и терапии АМН СССР», «150 лет со дня рождения Н.А Некрасова», «Москва строится», «40 лет со дня гибели 26 Бакинских комиссаров», «400 лет добровольного присоединения Черкесии к России», «В память запуска в СССР первого в мире искусственного спутника Земли 4 октября 1957 г.), «40 лет Советским Вооруженным Силам» и других.

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М.Е. Эшба была активистом Народного форума «Аидгылара» («Единение»).

2 июля 2020 года вышла в свет книга «Талант и женственность» (М. Е. Эшба свозь призму воспоминаний). Автор книги старший научный сотрудник отдела искусства Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулия Ольга Войцеховская-Брендель. Это было первое и пока единственное издание, посвященное памяти М.Е.Эшба.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 20 июля 2020 13:04

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