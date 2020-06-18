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Абхазия Информ

МИХАИЛ ЛОГУА ПРЕДСТАВЛЕН КОЛЛЕКТИВУ "ЧЕРНОМОРЭНЕРГО"

Новости Понедельник, 20 июля 2020 13:34
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МИХАИЛ ЛОГУА ПРЕДСТАВЛЕН КОЛЛЕКТИВУ &quot;ЧЕРНОМОРЭНЕРГО&quot;

Сухум. 20 июля 2020. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган представила коллективу РУП «Черноморэнерго» нового руководителя Михаила Логуа, назначенного на эту должность 17 июля.

Кристина Озган отметила большой опыт и знания Михаила Валерьевича, полученные за годы работы на ответственных государственных должностях.

«Энергетическая отрасль - одна из важнейших отраслей Республики Абхазия, от которой зависит практически вся экономика и ее будущее. К сожалению, отрасль сегодня находится в тяжелой экономической ситуации, несмотря на попытки ее исправить. И тот финансовый ресурс, которым сегодня располагает республика, недостаточен для того, чтобы привести энергетику в порядок», – сказала вице-премьер.

Кристина Озган обратила внимание на низкие показатели оплаты за потребленную электроэнергию – собираемость за год составляет около 700 млн рублей, тогда как задолженность потребителей перед «Черноморэнерго» составляет порядка 2,2 млрд рублей. По ее мнению, эти цифры характеризуют объем работы и задачи, которые стоят перед новым руководителем.

«На сегодня отсутствует концепция развития отрасли. В 2016 году бывший руководитель Аслан Басария провел работу по созданию такой концепции, но, к сожалению, за прошедший период Кабинет Министров не рассмотрел и не одобрил ее. Прошу Вас уделить внимание этому вопросу», – обратилась вице-премьер к Михаилу Логуа.

Кристина Озган поблагодарила бывшего руководителя предприятия Аслана Басария за проделанную работу, отметила его профессиональные качества и вклад в развитие отрасли.

В свою очередь, Михаил Логуа поблагодарил руководство республики в лице вице-премьера за оказанное доверие и отметил, что только при поддержке руководства министерства и с помощью слаженной работы всего коллектива возможно достичь необходимых для страны результатов в работе.

«Задачи стоят сложные, но мы обязаны их решить», – подчеркнул он.

Бывший гендиректор РУП «Черноморэнерго» Аслан Басария считает, что РУП провел созидательную работу и выразил надежду, что коллектив поддержит новое руководство.

«Все энергетики за все послевоенные годы всегда были ориентированы на то, что энергосистема будет оставаться национальной. Очень надеемся на вас в этом вопросе. Нужно идти вперед и, я думаю, что нас ждут очень большие достижения в энергетической отрасли», – сказал Басария.

Он поблагодарил Кристину озган за взаимодействие и высокую оценку его работы.

В завершение вице-премьер отметила оперативную работу и командный дух в коллективе РУП «Черноморэнерго».

«В отличие от многих других компаний, где рабочий режим спокойный, вы всегда работаете в режиме ЧП. Вам за это огромное спасибо», – сказала она, обратившись к коллективу.

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