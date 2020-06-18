КОЛЛЕКТИВУ ГК «АПСНЫРГЫЛАРА» ПРЕДСТАВЛЕН НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

«Руслан Рауфович имеет большие заслуги в строительной отрасли перед государством, поэтому я с гордостью представляю вам нового руководителя», – обратилась она к коллективу.

Кристина Озган отметила, что Руслан Тванба опытный строитель и работает в этой отрасли много лет.

По словам вице-премьера, с 2010 по 2014 годы ГК «Апсныргылара» осваивала до миллиарда рублей ежегодно, тогда как на сегодняшний день ежегодный оборот госкомпании составляет чуть более 300 млн рублей.

«На мой взгляд, это неудовлетворительные показатели для компании и отрасли в целом, потому что возможности у компании достаточно большие», - уверена Кристина Озган.

Вице-премьер призвала нового руководителя поднять работу компании на более высокий уровень, чтобы восстановить лимит доверия к отрасли.

Руслан Тванба отметил, что в условиях пандемии коронавируса, закрытой государственной границы и, как следствие, отсутствия государственных заказов без поддержки руководства страны строительная отрасль может погибнуть.

«Со своей стороны мы будем делать все, чтобы поднять деятельность госкомпании на более качественный уровень», - заверил новый руководитель ГК «Апсныргылара».