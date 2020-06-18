Сухум. 21 июля 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Распоряжение «О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, «Об отдельных мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от новой коронавирусной инфекции COVID-19» (с изменениями от 14 июля 2020 года)».

На основании решения Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 от 20 июля 2020 года, ограничения на переход абхазо-российской государственной границы продлены до 28 июля 2020 года.