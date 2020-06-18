СООБЩЕНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО ШТАБА ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА

Эпидемиологическая ситуация в Республике Абхазия благоприятная. За все время пандемии новой коронавирусной инфекции в стране было выявлено 38 случаев заболевания, 37 пациентов выздоровели, один скончался. За пять последних недель не зарегистрирован ни один факт заболевания.

Сухум. 21 июля 2020. Абхазия-Информ. К оординационный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19 сообщает, что продление режима ограничений на пересечение абхазо-российской границы носит временный характер.

Основываясь на реальной эпидемиологической обстановке, Президент Республики Абхазия А.Г. Бжания обратился к руководству Правительства Российской Федерации с инициативой поэтапного снятия ограничений на пересечение гражданами России и Абхазии госграницы, в том числе для открытия курортного сезона.

Абхазская сторона готова к снятию таких ограничений в любое время. Однако этот вопрос решается по согласованию с российской стороной.

В настоящее время в Москве проходят рабочие встречи министра иностранных дел Абхазии с руководством уполномоченных органов власти России, по итогам которых мы ожидаем в ближайшее время прибытия в Абхазию представителей Министерства здравоохранения РФ и Роспотребнадзора для выработки механизмов взаимодействия сторон в предотвращении распространения коронавирусной инфекции.

В этом контексте Министерство здравоохранения и Аппарат главного санитарного врача Республики Абхазия ведут постоянные консультации с российскими коллегами.

Координационный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19 выражает надежду, что граждане с пониманием отнесутся к данной ситуации.