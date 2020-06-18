СООБЩЕНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО ШТАБА ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА
Сухум. 21 июля 2020. Абхазия-Информ. Координационный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19 сообщает, что продление режима ограничений на пересечение абхазо-российской границы носит временный характер.
Эпидемиологическая ситуация в Республике Абхазия благоприятная. За все время пандемии новой коронавирусной инфекции в стране было выявлено 38 случаев заболевания, 37 пациентов выздоровели, один скончался. За пять последних недель не зарегистрирован ни один факт заболевания.
Основываясь на реальной эпидемиологической обстановке, Президент Республики Абхазия А.Г. Бжания обратился к руководству Правительства Российской Федерации с инициативой поэтапного снятия ограничений на пересечение гражданами России и Абхазии госграницы, в том числе для открытия курортного сезона.
Абхазская сторона готова к снятию таких ограничений в любое время. Однако этот вопрос решается по согласованию с российской стороной.
В настоящее время в Москве проходят рабочие встречи министра иностранных дел Абхазии с руководством уполномоченных органов власти России, по итогам которых мы ожидаем в ближайшее время прибытия в Абхазию представителей Министерства здравоохранения РФ и Роспотребнадзора для выработки механизмов взаимодействия сторон в предотвращении распространения коронавирусной инфекции.
В этом контексте Министерство здравоохранения и Аппарат главного санитарного врача Республики Абхазия ведут постоянные консультации с российскими коллегами.
Координационный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19 выражает надежду, что граждане с пониманием отнесутся к данной ситуации.
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