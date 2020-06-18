 

В мире

«СЛОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ ЧЕЛОВЕКА В ЗДРАВОМ УМЕ, КОТОРЫЙ ПОШЕЛ БЫ ЧИТАТЬ САЙТ РОССОТРУДНИЧЕСТВА»
июля 13 2020

«СЛОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ ЧЕЛОВЕКА В ЗДРАВОМ УМЕ, КОТОРЫЙ ПОШЕЛ БЫ ЧИТАТЬ САЙТ РОССОТРУДНИЧЕСТВА»

Новый глава агентства Евгений Примаков — о «мягкой силе», бренде президента и бессмысленной показухе Российская…
В ПЕТЕРГОФЕ СОЗДАДУТ МУЗЕЙ МИРОВОГО САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА
июля 07 2020
В ПЕТЕРГОФЕ СОЗДАДУТ МУЗЕЙ МИРОВОГО САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА
АМЕРИКАНСКИЙ ЭСМИНЕЦ PORTER УХОДИТ ИЗ ЧЕРНОГО МОРЯ
июля 07 2020
АМЕРИКАНСКИЙ ЭСМИНЕЦ PORTER УХОДИТ ИЗ ЧЕРНОГО МОРЯ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

БАГРАТ ХУТАБА ВРУЧИЛ ВЕРИТЕЛЬНУЮ ГРАМОТУ ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА СИРИИ

Новости Вторник, 21 июля 2020 18:19
Оцените материал
(0 голосов)

Сухум. 21 июля 2020. Абхазия-Информ. Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел и по делам соотечественников Сирийской Арабской Республики Валид аль-Муаллем принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Баграта Хутаба. Об этом сообщает сайт Министерства иностранных дел Абхазии.

В ходе встречи Баграт Хутаба вручил верительную грамоту господину Валиду аль-Муаллем.

Состоялась дискуссия о двусторонних отношениях двух дружественных народов и республик и дальнейших путях расширения и развития сотрудничества в различных областях.

Прочитано 15 раз Последнее изменение Вторник, 21 июля 2020 18:30
Теги

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « СООБЩЕНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО ШТАБА ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА АЛХАС ЧИТАНАВА НАЗНАЧЕН ИСПОЛНЯЮЩИМ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМСКОГО РАЙОНА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.