БАГРАТ ХУТАБА ВРУЧИЛ ВЕРИТЕЛЬНУЮ ГРАМОТУ ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА СИРИИ

Сухум. 21 июля 2020. Абхазия-Информ. Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел и по делам соотечественников Сирийской Арабской Республики Валид аль-Муаллем принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Баграта Хутаба. Об этом сообщает сайт Министерства иностранных дел Абхазии.

В ходе встречи Баграт Хутаба вручил верительную грамоту господину Валиду аль-Муаллем.

Состоялась дискуссия о двусторонних отношениях двух дружественных народов и республик и дальнейших путях расширения и развития сотрудничества в различных областях.