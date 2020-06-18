БАГРАТ ХУТАБА ВРУЧИЛ ВЕРИТЕЛЬНУЮ ГРАМОТУ ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА СИРИИ
Сухум. 21 июля 2020. Абхазия-Информ. Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел и по делам соотечественников Сирийской Арабской Республики Валид аль-Муаллем принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Баграта Хутаба. Об этом сообщает сайт Министерства иностранных дел Абхазии.
В ходе встречи Баграт Хутаба вручил верительную грамоту господину Валиду аль-Муаллем.
Состоялась дискуссия о двусторонних отношениях двух дружественных народов и республик и дальнейших путях расширения и развития сотрудничества в различных областях.
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