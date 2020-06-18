ОТКРЫТ СБОР СРЕДСТВ НА ЛЕЧЕНИЕ ЛЕОНА КИРИЯ

Леону провели лечение, после чего приступы стали проявляться реже, но температура не спадала, ребенок периодически терял сознание.

Напомним, что Леон с детства ведет борьбу с болезнью. В три года он стал задыхаться по ночам. После длительного лечения мать, отчаявшись, вывезла ребенка за пределы Абхазии.

Историю болезни Леона Кирия, наверняка, многие помнят, ведь уже дважды мы все вместе помогли ему пройти курс лечения и диагностики в НПЦ департамента здравоохранения Москвы.

Из-за частого посещения медучреждений у Леона появился страх, он стал бояться всего, стал замкнутым и, что самое ужасное, мальчик перестал разговаривать!

В 2018 году Леону был поставлен предварительный диагноз «Минимальная мозговая дисфункция» (ММД).

После обращения мамы в КБФ «Ашана», оперативно была подобрана клиника и открыт срочный сбор средств. Благодаря поддержке неравнодушных людей, в начале 2019 года Леон смог пройти полную диагностику и лечение в НПЦ департамента здравоохранения Москвы. Самым главным достижением качественной первой диагностики было выявление основной причины всех его бед – «судорожные готовности».

Через полгода Леон вновь прошел полный курс лечения в той же клинике.

На данный момент заметны значительные улучшения в общем состоянии Леона, он уже произносит фразы, стал намного активнее и лучше идет на контакт со сверстниками, наблюдается положительная динамика.

Но для того, чтобы Леон смог полностью восстановиться, ему необходимо продолжить курс лечения в той же клинике уже 21 августа этого года.

Стоимость курса лечения – 250 000 рублей.

Эта сумма для семьи Кирия неподъемна и одна надежда только на помощь неравнодушных людей.

Сейчас нельзя терять ни дня, ведь, чем старше становится Леон, тем меньше шансов, что он сможет с легкостью заговорить.

Смотря в глаза мальчика, наполненные болью и непониманием, невозможно удержать свои слёзы. Хочется, чтобы этот малыш уверенно, не боясь ничего, начал общаться с окружающими.

Всё зависти от нас, взрослых, способных оказать помощь в сборе средств. Только объединив свои усилия, мы сможем сделать так, чтоб Леон смог стать здоровым ребёнком, а в будущем полноценным членом общества!

Дорогие благотворители, вместе с семьей Кирия, которая только и мечтает о том, чтобы их сын вырос жизнерадостным и полноценным, мы обращаемся к каждому с призывом поддержать нашего подопечного – Леона и тем самым помочь родителям в осуществлении их самой заветной мечты – полного выздоровления сына.

Мы будем благодарны любой вашей поддержке и пожертвованиям.

Любая сумма пожертвования на указанные ниже реквизиты дает Леону надежду на здоровое будущее!

Вы можете помочь следующими способами:

Если Вы в Абхазии:

Услуга «Перенос баланса» - «Благотворительность»!

Абоненты «А-Мобаил» и «Аквафон» могут перевести пожертвование на баланс фонда, набрав: *???*сумма перевода# кнопка вызова.

СМС со словом ДОБРО на номер 5050.

Банковский перевод:

«Гарант-Банк» или любой другой банк Абхазии.

Способы помощи, если Вы в России / за рубежом:

Платёжная система Яндекс.Деньги на сайте www.ashanakbf.com

Перевод на пластиковую карту Сбербанка на доверенное лицо (Сабуа Алина Анатольевна) в трех валютах: рубли, доллары, евро

5469380061190608 (руб.);

4276380122658698 ($);

5469380022880974 (Eвро).

Перевод на карту ТИНЬКОФФ:

➡️5536913792209146

Карта закреплена за доверенным лицом КБФ «Ашана» (Сабуа Аалина Анатольевна).

Также фонд принимает пожертвования и в криптовалютах:

NEM-XEM;

BITCOIN;

DASH на сайте abkhazia.foundation

Вы можете рассказать о нашем Фонде, который в маленькой стране вершит большие дела.

Поделиться со своими подписчиками информацией в социальных сетях.

О других способах помощи Вы можете узнать на сайте www.ashanakbf.com, либо по тел. Фонда:

+7 (940) 773-50-50,

+7 (940) 921-03-03.