СЕРГЕЙ ПУСТОВАЛОВ НАЗНАЧЕН ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРОМ

1986 – 1999 гг. – служба в рядах ВС СССР и Российской Федерации.

В 1982 году окончил Казанское суворовское военное училище.

Пустовалов Сергей Борисович родился в 1965 году в г. Воронеже.

В 1996 году окончил с отличием Гуманитарную академию Вооруженных сил Российской Федерации.

1999 – 2002 гг. – консультант, заместитель начальника отдела, начальник отдела, заместитель начальника управления государственной службы и кадров аппарата губернатора Саратовской области.

2002 – 2004 гг. – заместитель заведующего кафедрой государственного и муниципального управления Поволжской академии государственной службы.

2002 – 2004 гг. – руководитель службы персонала торгово-промышленной группы «Дикомп» в г. Саратове.

2004 – 2008 гг. помощник министра обороны Республики Абхазия по социально-правовым вопросам.

С 2008 года по настоящее время преподаватель Абхазского государственного университета.

Кандидат педагогических наук, доцент.

Женат, отец двух дочерей.