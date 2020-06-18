СЕРГЕЙ ПУСТОВАЛОВ НАЗНАЧЕН ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРОМ
Сухум. 22 июля 2020. Абхазия-Информ. Пустовалов Сергей Борисович назначен вице-премьером Республики Абхазия. Соответствующий Указ подписал сегодня, 22 июля, президент Абхазии Аслан Бжания.
Пустовалов Сергей Борисович родился в 1965 году в г. Воронеже.
В 1982 году окончил Казанское суворовское военное училище.
1982 – 1986 гг. - обучение в Новосибирском высшем военно-политическом общевойсковом училище.
1986 – 1999 гг. – служба в рядах ВС СССР и Российской Федерации.
В 1996 году окончил с отличием Гуманитарную академию Вооруженных сил Российской Федерации.
1999 – 2002 гг. – консультант, заместитель начальника отдела, начальник отдела, заместитель начальника управления государственной службы и кадров аппарата губернатора Саратовской области.
2002 – 2004 гг. – заместитель заведующего кафедрой государственного и муниципального управления Поволжской академии государственной службы.
2002 – 2004 гг. – руководитель службы персонала торгово-промышленной группы «Дикомп» в г. Саратове.
2004 – 2008 гг. помощник министра обороны Республики Абхазия по социально-правовым вопросам.
С 2008 года по настоящее время преподаватель Абхазского государственного университета.
Кандидат педагогических наук, доцент.
Женат, отец двух дочерей.
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