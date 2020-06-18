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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ВЫЯВЛЕНО ДВА СЛУЧАЯ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Новости Среда, 22 июля 2020 20:53
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В АБХАЗИИ ВЫЯВЛЕНО ДВА СЛУЧАЯ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Сухум. 22 июля 2020. Абхазия-Информ. Оперативный  штаба по защите населения от коронавируса доводит до сведения жителей  республики:

У гражданина Абхазии во время прохождения лечения в городской больнице  был выявлен положительный тест на COVID-19.

Ранее этот гражданин проходил лечение в Краснодаре. Вернувшись домой около 10 дней назад, он почувствовал недомогание и был помещен в стационар.

В настоящее время состояние больного стабильное. В больнице проводятся санитарно-профилактические мероприятия, выявляется круг общения заболевшего коронавирусом.

Еще один больной из Абхазии выявлен в Сочи.

Гражданин Армении, приехавший в Абхазию на заработки, поступил в Республиканскую больницу с обострением хронического заболевания. Ему была оказана экстренная хирургическая помощь. После этого по просьбе родственников он был транспортирован в Сочи, где в результате тестирования у него также, как и в первом случае, был выявлен COVID – 19.

В настоящее время в Республиканской больнице проводится санобработка. Выявляется круг общения больного, а также выясняется, на каком основании он заехал в Абхазию и когда.

Оперативный  штаба по защите населения от коронавирусной инфекции  призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 22 июля 2020 21:20

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