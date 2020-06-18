РУСТАМ ЛАТИПОВ: ГРАЖДАНИН АРМЕНИИ ЗАЕХАЛ В АБХАЗИЮ ЛЕГАЛЬНО

По информации Оперативного штаба по защите населения Абхазии от коронавируса, 22 июля были выявлены двое граждан с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Сухум. 23 июля 2020. Абхазия-Информ. Гражданин Армении заехал в Абхазию вполне легально, имея вид на жительство и свидетельство на возращение в республику, выданное МИД РА. Об этом Абхазия-Информ сказал начальник Погранотряда СГБ РА Рустам Латипов.

Один из инфицированных – гражданин Армении, приехавший в Абхазию, поступил в Республиканскую больницу с обострением хронического заболевания. Ему была оказана экстренная хирургическая помощь. После этого, по просьбе родственников гражданина транспортировали в Сочи, где в результате тестирования у него был выявлен COVID – 19.

Заезд гражданина Армении в Абхазию в период ограничения на въезд в республику иностранных граждан, вызвал негодование в соцсетях. Люди возмущались этим фактом.

Рустам Латипов разъяснил Абхазия-Информ, что ничего нелегального не произошло, поскольку человек заехал в Абхазию (где он много лет проживает) в соответствии с действующим распоряжением и с наличием соответствующих документов.

«Гражданин выехал из Абхазии в РФ в марте до объявления карантина, вернулся и прошел пункт пропуска российско-абхазской границы 8 июля. За прошедшие две недели у него скорее и проявились симптомы ковида. Сейчас он находится на лечении в Сочи. Желаем ему скорейшего выздоровления», - добавил собеседник агентства.