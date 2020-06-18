МИНЗДРАВ ЗАКУПИЛ НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В частности, закуплено медицинское оборудование – наркозно-дыхательный аппарат, концентраторы кислорода, мониторы пациента прикроватные, очистители-рециркуляторы воздуха и видеобронхоскоп на сумму 7 миллионов 530 тысяч рублей.

Сухум. 23 июля 2020. Абхазия-Информ. Минздрав Абхазии при поддержке «Русской общины Абхазии» и на средства республиканского бюджета приобрел оборудование для медучреждений страны.

Из них уже выдано оборудование в ЦРБ Гудаутского района на сумму 1 555 500 рублей, в РУ МЗ РА «Республиканская детская больница» на сумму 2 952 500 рублей, в ЦРБ Гагрского района на сумму 672 000 рублей. На данном этапе ведутся пуско-наладочные работы.

Кроме того, уже произведены пуско-наладочные работы нового аппарата УЗИ в Сухумской детской поликлинике, приобретённого на средства республиканского бюджета и переданного медучреждению Министерством здравоохранения Абхазии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РА.