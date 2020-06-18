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Абхазия Информ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА АБХАЗИИ ПОДДЕРЖИВАЕТ РЕШЕНИЕ РУКОВОДСТВА СТРАНЫ ПО ПРОДЛЕНИЮ РЕЖИМА ОГРАНИЧЕНИЙ

Новости Четверг, 23 июля 2020 15:28
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА АБХАЗИИ ПОДДЕРЖИВАЕТ РЕШЕНИЕ РУКОВОДСТВА СТРАНЫ ПО ПРОДЛЕНИЮ РЕЖИМА ОГРАНИЧЕНИЙ

Сухум. 23 июля 2020. Абхазия-информ. Общественная палата Абхазии поддерживает решение руководства страны по продлению режима ограничений с целью сохранения здоровья и безопасности граждан страны. Об этом говорится в письме секретаря Общественной палаты Гули Кичба к президенту Аслану Бжания.

«Мы с особым вниманием следим за теми решениями, которые принимает исполнительная власть по предотвращению распространения пандемии на территории Абхазии. 20 июля в палате провели заседание Совета ОП на тему: «COVID- 19. Вопрос открытия границы в летний сезон» с участием руководителей соответствующих ведомств и депутатов парламента РА.

Принятые ранее меры по предотвращению распространения пандемии на территории Абхазии мы оцениваем как необходимые и своевременные».

В письме подчеркивается, что Совет Общественной Палаты РА с пониманием относится к нуждам сограждан, занятым в сфере туристического бизнеса, но с учетом ситуации в Краснодарском крае (РФ) и в Грузии, ограниченных ресурсов здравоохранения Абхазии, члены палаты считают более рациональным и отвественным продление режима ограничений с целью сохранения здоровья и безопасности граждан страны.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 23 июля 2020 15:37

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