Сухум. 23 июля 2020. Абхазия-информ. Общественная палата Абхазии поддерживает решение руководства страны по продлению режима ограничений с целью сохранения здоровья и безопасности граждан страны. Об этом говорится в письме секретаря Общественной палаты Гули Кичба к президенту Аслану Бжания.

«Мы с особым вниманием следим за теми решениями, которые принимает исполнительная власть по предотвращению распространения пандемии на территории Абхазии. 20 июля в палате провели заседание Совета ОП на тему: «COVID- 19. Вопрос открытия границы в летний сезон» с участием руководителей соответствующих ведомств и депутатов парламента РА.

Принятые ранее меры по предотвращению распространения пандемии на территории Абхазии мы оцениваем как необходимые и своевременные».

В письме подчеркивается, что Совет Общественной Палаты РА с пониманием относится к нуждам сограждан, занятым в сфере туристического бизнеса, но с учетом ситуации в Краснодарском крае (РФ) и в Грузии, ограниченных ресурсов здравоохранения Абхазии, члены палаты считают более рациональным и отвественным продление режима ограничений с целью сохранения здоровья и безопасности граждан страны.