 

В мире

«СЛОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ ЧЕЛОВЕКА В ЗДРАВОМ УМЕ, КОТОРЫЙ ПОШЕЛ БЫ ЧИТАТЬ САЙТ РОССОТРУДНИЧЕСТВА»
июля 13 2020

«СЛОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ ЧЕЛОВЕКА В ЗДРАВОМ УМЕ, КОТОРЫЙ ПОШЕЛ БЫ ЧИТАТЬ САЙТ РОССОТРУДНИЧЕСТВА»

Новый глава агентства Евгений Примаков — о «мягкой силе», бренде президента и бессмысленной показухе Российская…
В ПЕТЕРГОФЕ СОЗДАДУТ МУЗЕЙ МИРОВОГО САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА
июля 07 2020
В ПЕТЕРГОФЕ СОЗДАДУТ МУЗЕЙ МИРОВОГО САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА
АМЕРИКАНСКИЙ ЭСМИНЕЦ PORTER УХОДИТ ИЗ ЧЕРНОГО МОРЯ
июля 07 2020
АМЕРИКАНСКИЙ ЭСМИНЕЦ PORTER УХОДИТ ИЗ ЧЕРНОГО МОРЯ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С КОМАНДНЫМ СОСТАВОМ МИНОБОРОНЫ АБХАЗИИ

Новости Четверг, 23 июля 2020 17:05
Оцените материал
(0 голосов)
АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С КОМАНДНЫМ СОСТАВОМ МИНОБОРОНЫ АБХАЗИИ

Сухум. 23 июля 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии, Главнокомандующий Вооруженными силами РА Аслан Бжания    посетил  сегодня Министерство обороны. 

В ходе рабочей встречи с участием руководящего состава оборонного ведомства   Аслан Бжания заслушал   доклады начальника Генштаба ВС Абхазии и офицеров, начальников  управлений Минобороны, ознакомился с документами планирования применения Вооруженных сил. 

На встрече поднимались вопросы, связанные с планированием  работы в оборонном ведомстве и взаимодействия  с Вооруженными силами Российской Федерации.

Затем Аслан Бжания посетил Музей Вооруженных сил, Комендантскую роту Генерального штаба, Сухумское войсковое общекомандное училище, Учебный центр Минобороны,  ознакомился с материально-техническим оснащением этих подразделений, бытом военнослужащих и организацией питания.

Аслан Бжания  ответил на вопросы журналистов о целях  визита в Минобороны.

«Президент является одновременно главнокомандующим, который должен знать о состоянии дел в армии. Поэтому я счел для себя необходимым приехать в оборонное ведомство и самому лично убедиться, как обстоят дела в Вооружённых силах. Здесь есть  как определённые  проблемы,  так и   достижения. Мы учитываем все факторы.

Я считаю Вооруженные силы страны ключевым институтом, обеспечивающим независимость нашего государства. Поэтому повышенное внимание к проблемам вооружённых сил это нормально.  Я буду и впредь практиковать частые рабочие визиты в подразделения ведомства, вникать в проблематику, чтобы по возможности облегчить службу для наших солдат, офицеров и генералов», – сказал Аслан Бжания.

Прочитано 6 раз

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « АДАМУР БАГАТЕЛИЯ НАЗНАЧЕН ДИРЕКТОРОМ РИЦИНСКОГО РЕЛИКТОВОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА МИНТРАНС РОССИИ ИЗМЕНИЛ ПРАВИЛА НЕРЕГУЛЯРНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗОК »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.