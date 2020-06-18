АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С КОМАНДНЫМ СОСТАВОМ МИНОБОРОНЫ АБХАЗИИ

В ходе рабочей встречи с участием руководящего состава оборонного ведомства Аслан Бжания заслушал доклады начальника Генштаба ВС Абхазии и офицеров, начальников управлений Минобороны, ознакомился с документами планирования применения Вооруженных сил.

На встрече поднимались вопросы, связанные с планированием работы в оборонном ведомстве и взаимодействия с Вооруженными силами Российской Федерации.

Затем Аслан Бжания посетил Музей Вооруженных сил, Комендантскую роту Генерального штаба, Сухумское войсковое общекомандное училище, Учебный центр Минобороны, ознакомился с материально-техническим оснащением этих подразделений, бытом военнослужащих и организацией питания.

Аслан Бжания ответил на вопросы журналистов о целях визита в Минобороны.

«Президент является одновременно главнокомандующим, который должен знать о состоянии дел в армии. Поэтому я счел для себя необходимым приехать в оборонное ведомство и самому лично убедиться, как обстоят дела в Вооружённых силах. Здесь есть как определённые проблемы, так и достижения. Мы учитываем все факторы.

Я считаю Вооруженные силы страны ключевым институтом, обеспечивающим независимость нашего государства. Поэтому повышенное внимание к проблемам вооружённых сил это нормально. Я буду и впредь практиковать частые рабочие визиты в подразделения ведомства, вникать в проблематику, чтобы по возможности облегчить службу для наших солдат, офицеров и генералов», – сказал Аслан Бжания.