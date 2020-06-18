ДЕЛЕГАЦИЯ МИНЗДРАВА РОССИИ ПОСЕТИЛА ГУДАУТСКУЮ ЦРБ И СУХУМСКУЮ ИНФЕКЦИОННУЮ БОЛЬНИЦУ
Сухум. 23 июля 2020. Абхазия-Информ. . Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб встретился с представителями делегации Министерства здравоохранения Российской Федерации, сообщает пресс-служба Кабмина РА.
На встрече присутствовали министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия и заместитель министра Алхас Конджария.
Министр представил Премьер-министру прибывших коллег:
Цахнакия сообщил, что абхазские и российские коллеги посетили Гудаутскую ЦРБ и Сухумскую инфекционную больницу.
«Мы осмотрели госпиталь в Гудауте и ознакомились с материально-технической базой, количеством койко-мест, организацией работы медперсонала. Ознакомились с материалами применяемой маршрутизации больного. Кроме того, нам рассказали, как здесь осуществляется ПЦР-диагностика на коронавирусную инфекцию», - сообщил Александру Анквабу Дмитрий Гурбич.
После посещения лечебных учреждений российские специалисты приняли участие в совещании в Минздраве Абхазии.
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