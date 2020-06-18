У ПЯТИ ЧЕЛОВЕК ПОДТВЕРДИЛСЯ ДИАГНОЗ COVID-19

Сухум. 24 июля 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 236 человек. Диагноз COVID-19 подтвердился у 5 человек. Это лица из числа пациентов и сотрудников столичных медучреждений, имевших контакты с инфицированными коронавирусной инфекцией, обнаруженными 22 июля.

Как сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса, все они бессимптомные носители инфекции, заболевание у них протекает в легкой форме.

Обследование всех контактных лиц продолжается.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 45 человек. Из них 37 человек выздоровели, одна пациентка 1925 года рождения умерла.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.