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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПРЕДСТАВИЛ КОЛЛЕКТИВУ АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМСКОГО РАЙОНА НОВОГО ГЛАВУ АЛХАСА ЧИТАНАВА.

Новости Пятница, 24 июля 2020 12:12
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ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПРЕДСТАВИЛ КОЛЛЕКТИВУ АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМСКОГО РАЙОНА НОВОГО ГЛАВУ АЛХАСА ЧИТАНАВА.

24 июля 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания представил коллективу Администрации Сухумского района нового главу Алхаса Читанава.

Алхас Заурович Читанава был назначен на эту должность указом президента 21 июля 2020 г.

Указ главы государства зачитал заместитель руководителя Администрации Президента Зураб Каджая.Президент охарактеризовал нового руководителя как честного человека и профессионала. «Представляю известного вам человека и профессионала Алхаса Заурови

ча Читанава. Я присматривался к нему несколько месяцев. У меня есть достаточно глубокая и объективная информация. Алхас Заурович - человек честный с глубоким чувством справедливости. В наших сегодняшних условиях это очень важно. Вы можете рассчитывать на мою поддержку во всех правильных и законных делах», - сказал Президент, обращаясь к новому руководителю Сухумского района.

Аслан Бжания нацелил А. Читанава на качественное взаимодействие исполнительной власти и районным собранием.

«Конечно, без проблем не бывает. Ваша работа будет должным образом анализироваться и оцениваться. Проблем здесь много. Они вам известны. Надеемся, вам удастся во многом их решить. Район здесь многонациональный»,- сказал глава государства, подчеркнув необходимость соблюдения национального представительства.

«Задача номер один - обеспечение законности и правопорядка», - сказал Президент, пообещав поддержку правоохранительным структурам.

Алхас  Читанава выразил признательность главе государства за оказанное доверие и пообещал сделать все зависящее от него для соблюдения прав и свобод граждан.

«Я очень рассчитываю на поддержку коллектива. Ситуация в районе сложная. Она усугубляется еще и общеизвестными проблемами. Но я надеюсь на вашу поддержку»,- сказал Читанава.

 

Прочитано 13 раз Последнее изменение Пятница, 24 июля 2020 13:03

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