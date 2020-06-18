ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПРЕДСТАВИЛ КОЛЛЕКТИВУ АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМСКОГО РАЙОНА НОВОГО ГЛАВУ АЛХАСА ЧИТАНАВА.

ча Читанава. Я присматривался к нему несколько месяцев. У меня есть достаточно глубокая и объективная информация. Алхас Заурович - человек честный с глубоким чувством справедливости. В наших сегодняшних условиях это очень важно. Вы можете рассчитывать на мою поддержку во всех правильных и законных делах», - сказал Президент, обращаясь к новому руководителю Сухумского района.

Указ главы государства зачитал заместитель руководителя Администрации Президента Зураб Каджая.Президент охарактеризовал нового руководителя как честного человека и профессионала. «Представляю известного вам человека и профессионала Алхаса Заурови

Алхас Заурович Читанава был назначен на эту должность указом президента 21 июля 2020 г.

Аслан Бжания нацелил А. Читанава на качественное взаимодействие исполнительной власти и районным собранием.

«Конечно, без проблем не бывает. Ваша работа будет должным образом анализироваться и оцениваться. Проблем здесь много. Они вам известны. Надеемся, вам удастся во многом их решить. Район здесь многонациональный»,- сказал глава государства, подчеркнув необходимость соблюдения национального представительства.

«Задача номер один - обеспечение законности и правопорядка», - сказал Президент, пообещав поддержку правоохранительным структурам.

Алхас Читанава выразил признательность главе государства за оказанное доверие и пообещал сделать все зависящее от него для соблюдения прав и свобод граждан.

«Я очень рассчитываю на поддержку коллектива. Ситуация в районе сложная. Она усугубляется еще и общеизвестными проблемами. Но я надеюсь на вашу поддержку»,- сказал Читанава.