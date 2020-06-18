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Абхазия Информ

В СТОЛИЦЕ ПРОЙДУТ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СТРИТБОЛУ

Новости Пятница, 24 июля 2020 12:34
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В СТОЛИЦЕ ПРОЙДУТ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СТРИТБОЛУ

Сухум. 24 июля 2020. Абхазия-Информ. Департамент по делам молодёжи и спорта Администрации столицы объявляет о проведении открытого турнира в Сухуме по стритболу.

Мероприятия проводятся с целью развития и популяризации баскетбола, а также привлечения молодёжи к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Соревнования пройдут среди спортивных сборных команд городов и районов Абхазии среди юношей и девушек – профессионалов в возрасте до 18 лет и любителей в возрасте до 30 лет.

Соревнования пройдут с 27 по 29 июля на набережной Диоскуров ( воркаут площадка). Открытие – 27 июля в 18:00 ч.    

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 24 июля 2020 12:36

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