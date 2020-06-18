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Абхазия Информ

КОНСТАНТИНА ПИЛИЯ ПРЕДСТАВИЛИ АКТИВУ ГАЛСКОГО РАЙОНА

Новости Пятница, 24 июля 2020 16:41
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КОНСТАНТИНА ПИЛИЯ ПРЕДСТАВИЛИ АКТИВУ ГАЛСКОГО РАЙОНА

Сухум. 24 июля 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания представил активу Галского района нового руководителя Константина Пилия, назначенного на эту должность Указом главы государства 21 июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба президента.

«Константин Пилия имеет солидный опыт управленческой работы. Долгие годы он возглавлял Сухумское городское Собрание. Есть определённые установки, которые он получил. Мы заинтересованы в том, чтобы в этом районе был обеспечен правопорядок, в полном объеме соблюдались права жителей Галского района. Галский район – это неотъемлемая часть Республики Абхазия. Мы постараемся уделять максимально возможное внимание вашему району», – заявил Аслан Бжания.

Он поблагодарил бывших   руководителей района за проделанную ими работу и вклад в развитие региона.

Со своей стороны Константин Пилия поблагодарил главу государства за доверие, отметив, что понимает большой объем работы и ответственность, возложенную на него.

«Хочу вас заверить, что весь опыт и умения, накопленные мною за 20 лет работы депутатом городского Собрания нескольких созывов и депутатом Парламента Республики Абхазия, будут направлены на улучшения благосостояния граждан, безопасности и экономики района», – сказал Константин Пилия.

Новый глава района подчеркнул актуальность вопросов интеграции граждан проживающих в Галском районе и студенческой молодежи, перспектив их развития.

 

«Этим вопросам я намерен уделить пристальное внимание», – сказал он.

Аслан Бжания подчеркнул   важность взаимодействия исполнительной, законодательной, судебной власти с правоохранительными структурами.

«Все, кто работает и представляет власть в этом районе, обязаны добросовестно выполняли свою работу. Все мы являемся людьми, которые должны обслуживать интересы   жителей, наших граждан. Вы избирали нас для этого», – сказал президент.

Глава государства сообщил о намерении в скором времени открыть в Галском районе Общественную приемную президента Абхазии.

«Жители района будут иметь возможность непосредственно обращаться ко мне со своими вопросами, предложениями и жалобами. Вы можете быть уверены в том, что ваш район без внимания со стороны главы государства не останется», – сказал А.Бжания, обращаясь к жителям Галского района.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Пятница, 24 июля 2020 17:35

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