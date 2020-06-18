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Абхазия Информ

КРИСТИНА ОЗГАН ПОСЕТИЛА ОБЪЕКТЫ В ОЧАМЧЫРСКОМ И ТКУАРЧАЛСКОМ РАЙОНАХ

Новости Пятница, 24 июля 2020 19:53
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Сухум. 24 июля 2020. Абхазия-Информ. Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган совершила рабочую поездку в Очамчырский и Ткуарчалский районы.

В Очамчыра вице-премьер оценила проведенные работы по строительству детского сада в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия 2017-2019 гг. Строительство объекта началось в 2017 году и завершилось в марте 2020 года. Общая сметная стоимость детского сада 129,6 млн рублей.

Кристины Озган напомнила строителям, что в марте 2020 года был подписан акт ввода объекта в эксплуатацию, но по сей день организационные вопросы остались нерешенными.

Вице-премьер поручила руководству РУП «Апсныргылара» и Администрации Очамчырского района в кратчайшие сроки завершить процедуру ввода объекта в эксплуатацию.

В городе Ткуарчал Кристина Озган повторно проинспектировала строительство Центральной районной больницы (ЦРБ) и отметила положительную динамику хода работ.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики Абхазии.

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