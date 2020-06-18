ЕЩЕ ТРИ НОВЫХ СЛУЧАЯ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ ВЫЯВЛЕНО В АБХАЗИИ

Сухум. 25 июля 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 69 человек. Диагноз COVID-19 подтвердился у трех человек. Это два пациента одного из медучреждений Сухума, а также один гражданин Абхазии, приехавший ранее из Сочи, сообщает в субботу 35 июля оперативный штаб по защите населения от коронавируса. Обследование всех контактных лиц продолжается.

Четыре пациента из вновь выявленных за последние дни вечером 24 июля госпитализированы в стационар Гудаутской ЦРБ, двое находятся в одном из медучреждений Сухума, три человека - в условиях домашней самоизоляции.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 48 человек. Из них 37 человек выздоровели, один пациент умер.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.