СООБЩЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА
Сухум. 26 июля 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан. Ситуация на 26 июля следующая.
В ночь на воскресенье 26 июля в Гудаутской ЦРБ скончался пациент с коронавирусной инфекцией, переведённый накануне из Сухумской городской клинической больницы, где он находился на лечении с хроническим кардиологическим заболеванием. Несмотря на полный объем квалифицированной медицинской помощи, смерть пациента наступила вследствие повторного обширного инфаркта миокарда.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 8 пациентов с COVID - 19.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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