НА АРЕНДУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ «KASKAD-M» ОБНАРУЖЕНО 2 637 430 ПАТРОНОВ
Сухум. 26 июля 2020. Абхазия-Информ. На арендуемой территории одного из сухумских предприятий изъяты ящики с боеприпасами. Оперативную информацию реализовали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Абхазии при силовой поддержке СОБР МВД. Об этом сообщается на странице милиция Абхазии в facebook: https://www.facebook.com/MVD.Abkhazia/
Сотрудниками милиции обследованы грузовые металлические контейнеры, расположенные на арендуемой территории предприятия «KASKAD-M» в городе Сухум, по улице Героев-пограничников.
Обнаруженные контейнеры были вскрыты и осмотрены в присутствии граждан, приглашенных в качестве понятых.
В первом контейнере находились деревянные ящики, внешне похожие на заводскую армейскую тару для боеприпасов.
Установлено, что из обнаруженных 386 ящиков с боеприпасами, 292 ящика – с патронами калибра 7,62 мм и 94 ящика – с патронами калибра 5,45 мм.
В ходе обследования второго контейнера обнаружено 390 ящика с патронами калибра 5,45.
В третьем контейнере сотрудники милиции обнаружили 615 аналогичных ящиков, из которых 511 – с патронами калибра 5,45.
В 102 ящиках находились патроны калибра 5,56 мм и 2 ящика – с патронами калибра 7,62 мм.
Общее количество изъятых боеприпасов составило 2 637 430 патронов.
Обнаруженные боеприпасы изъяты и направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр МВД Абхазии. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Видео можно посмотреть в youtube по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=gs9rIyVMnJ8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3EcIYavwrVgn7a2stH4Or_cbcktAlm0GAVlPwMLjuP6yqIgSyEl8UlhRs
Последнее от
- ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ ХИРУРГИЯ В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ И КАРДИОЛОГИЯ ВО 2-Й ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ, В КОТОРЫХ ВЫЯВЛЕНЫ COVID-БОЛЬНЫЕ, ВРЕМЕННО ЗАКРЫТЫ
- СООБЩЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА
- ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: ПРОТЕСТИРОВАНО 117 ЧЕЛОВЕК, У 7 ЧЕЛОВЕК ОБНАРУЖЕН COVID-19
- ЕЩЕ ТРИ НОВЫХ СЛУЧАЯ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ ВЫЯВЛЕНО В АБХАЗИИ
- КРИСТИНА ОЗГАН ПОСЕТИЛА ОБЪЕКТЫ В ОЧАМЧЫРСКОМ И ТКУАРЧАЛСКОМ РАЙОНАХ