НА АРЕНДУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ «KASKAD-M» ОБНАРУЖЕНО 2 637 430 ПАТРОНОВ

Сотрудниками милиции обследованы грузовые металлические контейнеры, расположенные на арендуемой территории предприятия «KASKAD-M» в городе Сухум, по улице Героев-пограничников.

Сухум. 26 июля 2020. Абхазия-Информ. На арендуемой территории одного из сухумских предприятий изъяты ящики с боеприпасами. Оперативную информацию реализовали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Абхазии при силовой поддержке СОБР МВД. Об этом сообщается на странице милиция Абхазии в facebook: https://www.facebook.com/MVD.Abkhazia/

Обнаруженные контейнеры были вскрыты и осмотрены в присутствии граждан, приглашенных в качестве понятых.

В первом контейнере находились деревянные ящики, внешне похожие на заводскую армейскую тару для боеприпасов.

Установлено, что из обнаруженных 386 ящиков с боеприпасами, 292 ящика – с патронами калибра 7,62 мм и 94 ящика – с патронами калибра 5,45 мм.

В ходе обследования второго контейнера обнаружено 390 ящика с патронами калибра 5,45.

В третьем контейнере сотрудники милиции обнаружили 615 аналогичных ящиков, из которых 511 – с патронами калибра 5,45.

В 102 ящиках находились патроны калибра 5,56 мм и 2 ящика – с патронами калибра 7,62 мм.

Общее количество изъятых боеприпасов составило 2 637 430 патронов.

Обнаруженные боеприпасы изъяты и направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр МВД Абхазии. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Видео можно посмотреть в youtube по ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=gs9rIyVMnJ8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3EcIYavwrVgn7a2stH4Or_cbcktAlm0GAVlPwMLjuP6yqIgSyEl8UlhRs