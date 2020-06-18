 

В мире

«СЛОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ ЧЕЛОВЕКА В ЗДРАВОМ УМЕ, КОТОРЫЙ ПОШЕЛ БЫ ЧИТАТЬ САЙТ РОССОТРУДНИЧЕСТВА»
июля 13 2020

«СЛОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ ЧЕЛОВЕКА В ЗДРАВОМ УМЕ, КОТОРЫЙ ПОШЕЛ БЫ ЧИТАТЬ САЙТ РОССОТРУДНИЧЕСТВА»

Новый глава агентства Евгений Примаков — о «мягкой силе», бренде президента и бессмысленной показухе Российская…
В ПЕТЕРГОФЕ СОЗДАДУТ МУЗЕЙ МИРОВОГО САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА
июля 07 2020
В ПЕТЕРГОФЕ СОЗДАДУТ МУЗЕЙ МИРОВОГО САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА
АМЕРИКАНСКИЙ ЭСМИНЕЦ PORTER УХОДИТ ИЗ ЧЕРНОГО МОРЯ
июля 07 2020
АМЕРИКАНСКИЙ ЭСМИНЕЦ PORTER УХОДИТ ИЗ ЧЕРНОГО МОРЯ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Февраль 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НА АРЕНДУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ «KASKAD-M» ОБНАРУЖЕНО 2 637 430 ПАТРОНОВ

Новости Воскресенье, 26 июля 2020 14:24
Оцените материал
(0 голосов)
НА АРЕНДУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ «KASKAD-M» ОБНАРУЖЕНО 2 637 430 ПАТРОНОВ

Сухум. 26 июля 2020. Абхазия-Информ. На арендуемой территории одного из сухумских предприятий изъяты ящики с боеприпасами. Оперативную информацию реализовали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Абхазии при силовой поддержке СОБР МВД. Об этом сообщается на странице милиция Абхазии в facebook: https://www.facebook.com/MVD.Abkhazia/

Сотрудниками милиции обследованы грузовые металлические контейнеры, расположенные на арендуемой территории предприятия «KASKAD-M» в городе Сухум, по улице Героев-пограничников.

 Обнаруженные контейнеры были вскрыты и осмотрены в присутствии граждан, приглашенных в качестве понятых.

В первом контейнере находились деревянные ящики, внешне похожие на заводскую армейскую тару для боеприпасов.

Установлено, что из обнаруженных 386 ящиков с боеприпасами, 292 ящика – с патронами калибра 7,62 мм и 94 ящика – с патронами калибра 5,45 мм.

В ходе обследования второго контейнера обнаружено 390 ящика с патронами калибра 5,45.

В третьем контейнере сотрудники милиции обнаружили 615 аналогичных ящиков, из которых 511 – с патронами калибра 5,45.

В 102 ящиках находились патроны калибра 5,56 мм и 2 ящика – с патронами калибра 7,62 мм.

Общее количество изъятых боеприпасов составило 2 637 430 патронов.

Обнаруженные боеприпасы изъяты и направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр МВД Абхазии. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Видео можно посмотреть в youtube по ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=gs9rIyVMnJ8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3EcIYavwrVgn7a2stH4Or_cbcktAlm0GAVlPwMLjuP6yqIgSyEl8UlhRs

Прочитано 16 раз Последнее изменение Воскресенье, 26 июля 2020 14:32

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « СООБЩЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ТАМАЗ ЦАХНАКИЯ ХИРУРГИЯ В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ И КАРДИОЛОГИЯ ВО 2-Й ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ, В КОТОРЫХ ВЫЯВЛЕНЫ COVID-БОЛЬНЫЕ, ВРЕМЕННО ЗАКРЫТЫ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.