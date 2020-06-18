РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА ИНВАЛИДОВ РА ЗА 2019 Г. СОСТАВИЛИ 116 331,1 ТЫС.РУБ.

За отчетный период доходы Фонда инвалидов РА составили 116 908,6 тыс.руб., по расходам - 116 331,1 тыс.руб., остаток средств на 1 января 2020 года – 3 354,6 тыс. руб.

Сухум. 27 июля 2020. Абхазия-Информ. Депутаты парламента утвердили исполнение бюджета Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг за 2019 г.

В разделе Расходов «Общегосударственные вопросы» из запланированных 15 476,5, тыс. руб., фактическое исполнение составило 15 299,0 (98,8%). На содержание административного аппарата Фонда расходуется 6 млн 049 тыс.руб.

Статья расходов «Резервный фонд» составляет 1 999,9 тыс. руб.

На финансирование статьи «Другие общегосударственные вопросы» – 7 250,1 тыс. руб.

На раздел «Социальная политика» – из предусмотренных 109 627,7 тыс.руб., факт составил – 101 032,1 тыс. руб.

Раздел в статье расходов «Социальная защита» из 109 627,7 тыс. руб., фактически израсходовано 101 032,1тыс.руб.

В том числе на лечение инвалидов: из 32 127,7 тыс.руб., факт – 33 000,2тыс.руб. (102,7%).

На статью «Протезирование ампутированных конечностей и глаз» при плане 1 млн руб, факт – 0.

На лечение в санаторно-оздоровительных комплексах (в т.ч. за пределами РА) из 15 млн руб., профинсировано 12 120,3 тыс. руб.

На приобретение медикаментов было затрачено 38 379,6 тыс. руб.

На покупку спецоборудования и средств технической реабилитации из 1 500,0 тыс. руб., фактически израсходовано 288,8 тыс. руб.

Стоматологические услуги (протезирование зубов) при плане 11 млн руб., факт составил 7 005,7 тыс. руб. Сегодня фондом установлен лимит на протезирование зубов на одного инвалида, который составляет 60 тыс. рублей.

В разделе «Социальная помощь инвалидам» при плане 11 млн руб., факт составил 10 237,5 тыс. руб.

Всего по различным статьям за 2019 год удовлетворено более 2000 заявок полученных от инфалидов.

С июня активисты правления Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг проводят перепроверку архива и документации организации на предмет выявления «лжеветеранов» и «псевдоинвалидности». Необходимость перерегистрации инвалидов возникла из-за многочисленных жалоб ветеранов войны о необоснованном увеличении числа участников войны, претендующих на помощь Государственного внебюджетного фонда инвалидов.

12 июля премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провёл встречу с представителями районных Ассоциаций инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., руководством Фонда инвалидов. Встреча посвящалась посвящена вопросам функционирования Фонда инвалидов, Ассоциаций на местах, их взаимодействия. Участники обсудили пути повышения эффективности деятельности Фонда. Ветераны намерены учредить Совет при Фонде для обеспечения прозрачности принятия решений и качественного распределения ресурсов и средств Фонда.

По данным Фонда, всего по республике 2900 инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Из них 349 инвалидов I группы, 2468 инвалидов II группы и 83 инвалида III группы.

Сумма ежемесячных выплат инвалидам I группы составляет 20 тысяч рублей, для инвалидов войны II группы 7500 без учета надбавки, и 6500 для инвалидов войны III группы.

Государственный внебюджетный фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992 - 1993 годов создан Указом Президента РА 29 октября 2010 года.