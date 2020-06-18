ДЕПУТАТЫ УТВЕРДИЛИ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ БАНКА АБХАЗИИ ЗА 2019 ГОД

«За 2019 из Абхазии в страны ближнего и дальнего зарубежья было переведено 5,5 млрд руб., что на 2,0% больше, чем за 2018 год. В структуре денежных переводов из страны наибольший удельный вес приходится на долю переводов в РФ – 76,6%. Совокупная доля переводов в страны Средней Азии за 2019 год составила 13,3%, в том числе в Узбекистан – 9,9%. Денежные переводы из Республики Абхазия в Турцию за 2019 год составили 4,6% от общей величины денежных переводов физических лиц без открытия счета», – сообщил председатель Банка Абхазии Беслан Барателия.

1. Деятельность кредитных организаций

Банковская система Республики Абхазия на 1 января 2020 года представлена Национальным банком Республики Абхазия и 11 действующими кредитными организациями, в том числе 2 расчетными небанковскими кредитными организациями. При этом, в 2019 году Банком Абхазии была зарегистрирована 1 вновь созданная кредитная организация – РНКО «АграА Групп» (ООО).

Валюта сводного баланса кредитных организаций за 2019 год увеличилась на 1,1 млрд руб. или 9,6% и на 1 января 2020 года составила 12,5 млрд руб.

В составе пассивов кредитных организаций на 1 января 2020 года следует особо выделить вклады физических лиц, удельный вес которых на отчетную дату составляет 12,6%, а сумма 1,6 млрд руб., что на 154,8 млн руб. (11,0%) больше чем на начало 2019 года.

Величина средств, выданных Банком Абхазии кредитным организациям на 1 января 2020 года – 1,9 мдрд руб., что составляет 15,5% валюты сводного баланса кредитных организаций на 1 января 2020 года. Наибольший удельный вес в структуре ресурсов, предоставленных Банком Абхазии на 1 января 2020 года, приходится на кредиты рефинансирования – 52,1% и субординированные кредиты – 36,3%.

В составе активов кредитных организаций следует выделить кредитные вложения, на долю которых на 1 января 2020 года приходится 30,3% валюты сводного баланса кредитных организаций. Однако, их величина на за 2019 год сократилась на 6,8% и составила 3,8 млрд руб. При этом, доля просроченной задолженности в составе совокупного кредитного портфеля кредитных организаций увеличилась на 3,6 процентного пункта и составила 22,8%.

На 1 января 2020 года наибольшая доля в совокупном кредитном портфеле кредитных организаций республики приходится на кредиты, предоставленные юридическим лицам – 42,2%. Их величина на отчетную дату составила 1,6 млрд руб., в том числе за государственными предприятиями числится 147,0 млн руб., за негосударственными – 1,5 млрд руб.

Величина кредитов, числящихся за физическими лицами на 1 января 2020 года составила 1,3 млрд руб., что на 5,4% или 74,9 млн руб. меньше аналогичного показателя на 1 января 2019 года. Доля кредитов, предоставленных физическим лицам, в совокупном кредитном портфеле действующих кредитных организаций на отчетную дату составляет 34,8% совокупного кредитного портфеля кредитных организаций республики.

Финансовый результат деятельности 6 из 11 действующих на 1 января 2020 года кредитных организаций республики оказался положительным – прибыль, на общую сумму 48,8 млн руб.

Однако, сводный финансовый результат (бухгалтерская прибыль/убыток) кредитных организаций за 2019 год отрицательный в размере 73,1 млн руб.

2. Налично-денежный оборот в банковской системе Республики Абхазия

За 2019 год в кассы банковской системы Абхазии поступило 30,8 млрд руб. РФ, что на 6,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Основная доля поступлений в рублях РФ приходится на поступления: торговой выручки

– 33,4%; от совершения операций перевода денежных средств по поручениям физических лиц – 17,7%; на счета индивидуальных предпринимателей - 13,0%, от реализации платных услуг – 6,7%.

Выдано из касс банковской системы Абхазии за 2019 год 24,2 млрд руб. РФ, что на 0,6% больше, чем за 2018 год.

Основные статьи расходов наличных денежных средств в рублях РФ из касс банковской системы: со счетов физических лиц – 16,9%; со счетов индивидуальных предпринимателей – 20,7%; на заработную плату и выплаты социального характера – 9,4%, на закупку ТМЦ и ГСМ – 9,4%. Значительный удельный вес в общем объеме выдач приходится на прочие цели – 17,4% (возврат налогов, паевых взносов, временной финансовой помощи, взносов в уставной капитал и т.д.).

В структуре налично-денежного оборота за 2019 год значительную долю занимают переводы денежных средств по поручениям физических лиц с использованием систем международных денежных переводов.

За 2019 из РА в страны ближнего и дальнего зарубежья было переведено 5,5 млрд руб., что на 2,0% больше, чем за 2018 год. В структуре денежных переводов из страны наибольший удельный вес приходится на долю переводов в РФ – 76,6%. Совокупная доля переводов в страны Средней Азии за 2019 год составила 13,3%, в том числе в Узбекистан – 9,9%. Денежные переводы из Республики Абхазия в Турцию за 2019 год составили 4,6% от общей величины денежных переводов физических лиц без открытия счета.

Переводы в Республику Абхазия за 2019 год по сравнению с 2018 годом сократились на 30,5% и составили 920,9 млн руб. Наибольший удельный вес в структуре переводов в Абхазию в отчетном году приходится на переводы из РФ – 92,5%. На долю переводов из стран СНГ приходится 2,8% общей величины переводов в республику за 2019 год. Совокупная доля переводов из стран дальнего зарубежья – 4,6%.

Основная часть денежных переводов как в республику, так и из республики в 2019 году осуществлялась посредством систем денежных переводов CONTACT и Золотая Корона - 63,8% и 32,8%, соответственно.

З. Функционирование национальной платежной системы (НПС)

По состоянию на 1 января 2020 года действующими кредитными организациями- эмитентами было выпущено 171 264 карты АПРА, в том числе 49 658 карт - за 2019 год.

Из общего числа, эмитированных в 2019 году кредитными организациями, платежных карт 7 653 – карты АПРА World (карты, с расширенной географией применения).

На отчетную дату численность держателей карт АПРА составило 93 484 человек.

В 2019 году была продолжена работа, направленная на расширение платежной инфраструктуры НПС РА.

На 1 января 2020 года эквайринговая сеть НПС РА представлена 2 156 терминальными устройствами, в том числе: 124 – АПРА Банкомат; 103 – ПВН АПРА; 1 929 – POS АПРА.

В 2019 году наблюдался рост основных количественных показателей работы НПС РА.

Валовый объем транзакций в НПС РА за 2019 год, по сравнению с предыдущим годом, увеличился на 20,1% и составил 15,2 млрд руб. В структуре транзакций за 2019 год доля карт АПРА составила 61,9% общего объема операций в НПС РА, а карт МПС – 38,1%, в том числе карт «Мир» – 2,6%.

В 2019 году картами АПРА было совершенно транзакций на 9,4 млрд руб., что превышает показатель 2018 года на 10,7%.

Объем транзакций по картам МПС в эквайринговой сети НПС РА в отчетном году по сравнению с прошлым годом увеличился на 39,2% и составил 5,8 млрд руб., в том числе по картам «Мир» - 404,8 млн руб.

В отчетном году была продолжена работа по развитию торгового эквайринга - системы безналичной оплаты товаров, работ и услуг с помощью банковских карт в торгово-сервисных предприятиях (ТСП).

В течении 2019 года было установлено 502 pos-терминальных устройств. В результате, на 1 января 2020 года платежная инфраструктура НПС РА насчитывает 1 929 точек безналичной оплаты.

Совокупный объем безналичных операций в ТСП, осуществленных посредством банковских карт в 2019 году составил 2,7 млрд руб., что превышает аналогичный показатель 2018 года на 51,8%.

Объем безналичных операций по оплате товаров и услуг картами АПРА за 2019 год составил 120,2 млн руб., что превышает аналогичный показатель 2018 года на 86,3%.

3.1. Развитие НПС АПРА

В отчетном году завершился процесс интеграции НПС РА с российской платежной системой «Мир». Результатом интеграции стало раскрытие платежной инфраструктуры НПС РА для приема карт «Мир» и обеспечение возможности взаимного обслуживания национальных банковских карт Абхазии «АПРА» и России «Мир».

Также, в 2019 году кредитные организации-участники НПС РА начали выпуск новых платежных карт с расширенной географией применения – АПРА World. Держателям карт АПРА World стали доступны операции в инфраструктуре ПС «Мир», такие как: снятие наличных; оплата покупок; запрос баланса; внесение наличных.

Другим направлением деятельности по развитию НПС РА в 2019 году стало завершение интеграции с системой денежных переводов CONTACT. Реализован сервис по пополнению карт АПРА через платежную система CONTACT.

4. Деятельность Банка Абхазии за 2019 год

Одной из приоритетных задач Банка Абхазии в отчетном году являлось оздоровление банковской системы республики. В 2019 году Банк Абхазии продолжил реализацию мероприятий по финансовому оздоровлению Сбербанка Абхазии (ОАО), в котором сосредоточены 37,5% сводной валюты баланса кредитных организаций и накоплений населения. В рамках программы финансового оздоровления последнего в 2019 году были выделены ссуды на общую сумму 5,0 млрд руб., в том числе: субординированный кредит, направленный на пополнения собственного капитала, в размере 500,0 млн руб.; кредиты рефинансирования - 130,0 млн руб.; на подкрепление корсчета, предназначенные для устранения разрывов краткосрочной ликвидности, связанных с периодичностью поступления денежных средств на корреспондентские счета – 4,4 млрд руб.

В 2019 году Банком Абхазии в соответствии с договором по субординированному кредиту было погашено 116,7 млн руб. Указанный кредит в размере 700,0 млн руб. был получен Правительством Республики Абхазия в 2010 году на срок до 15 июня 2020 года в целях капитализации и модернизации Национального банка Республики Абхазия. Задолженность по кредиту на 1 января 2020 год составила 91,7 млн руб.

В рамках эмиссионной деятельности Банка Абхазии, в 2019 году было выпущено и введено в обращение 4 вида памятных монет в общем количестве 1500 шт. на сумму 11,4 млн руб. Реализовано памятных монет в 2019 году 4 423 шт. на общую сумму 17,6 млн руб.

Прибыль Банка Абхазии за 2019 году составила 71,5 млн руб.

В 2019 году Банком Абхазии внесено в бюджет и во внебюджетные фонды Республики Абхазия 27,3 млн руб.