ЭКСПЕРТЫ РОСПОТРЕБНАДЗОРА СООБЩИЛИ АЛЕКСАНДРУ АНКВАБ О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ РАБОТЫ В АБХАЗИИ
Cухум. 27 июля 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провёл встречу с делегацией Роспотребнадзора, прибывшими в республику с трехдневным рабочим визитом.
На встрече присутствовали министр туризма Теймураз Хишба и главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.
Представители Роспотребнадзора рассказали премьер-министру об итогах совместного с абхазскими коллегами мониторинга состояния условий в объектах туристического назначения.
«В наши задачи по согласованию ведомств двух стран входило два пункта: совместная оценка эпидемиологической обстановки в Абхазии и анализ готовности объектов туристического назначения к работе в новых условиях. Мы посетили 25 объектов, среди них 19 объектов размещения туристов. Кроме того, удалось ознакомиться с условиями инфраструктуры популярных туристических маршрутов Абхазии», – сказала начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Нипиющая.
Участники встречи отметили, что помимо мониторинга на объектах осуществляли инструктаж персонала.
«Качеством обустройства и возможностями большинства объектов мы довольны. Руководители предприятий с интересом встречали наши рекомендации. В основном на местах речь шла о вопросах отлаженного механизма снабжения в сложных условиях. Для реализации всех мер на объектах нужны запасы рекомендуемых расходных материалов – дезинфицирующих растворов, средств защиты и др.», – сообщили представители Роспотребнадзора.
Главный санитарный врач Людмила Скорик добавила, что рекомендации, составленные Санитарной службой Минздрава Абхазии, были распространены по объектам турбизнеса. На момент мониторинга большая часть предписаний уже выполнялась.
Что касается оценки эпидобстановки в стране, эксперты отметили, что сейчас обстановка благоприятная. Однако ситуация может кардинально измениться за короткий отрезок времени.
Завершая встречу, Александр Анкваб поблагодарил команду Роспотребнадзора за оказанное содействие в работе абхазских эпидемиологов. Он подчеркнул, что изложенные рабочей группой рекомендации будут выполнены.
В состав делегации вошли 4 российских эксперта – руководителя специализированных подразделений и медучреждений Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Рабочая группа занималась мониторингом с 23 по 26 июля.
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