КОЛЛЕКТИВУ РИЦИНСКОГО РЕЛИКТОВОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА ПРЕДСТАВИЛИ НОВОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
Cухум. 27 июля 2020. Абхазия-Информ. Вице-премьер, Министр экономики АбхазиИ Кристина Озган представила коллективу Рицинского реликтового национального парка нового руководителя. В соответствии с Распоряжением, подписанным премьер-министром 23 июля, директором Рицинского реликтового национального парка назначен Адамур Багателия.
Кристина Озган отметила, что Адамур Чантаевич имеет профильное образование и большой опыт работы в этой сфере.
«Рицинский парк – это уникальный природный объект, наследство, которое мы должны сохранить и передать потомкам в том виде, каком видим его сегодня. Наша задача – минимизировать воздействие человека на окружающую среду и не делать здесь ничего кроме того, что приносит пользу парку», – сказала вице-премьер.
Она подчеркнула, что национальный парк является субъектом экономики с серьезным уровнем доходности, имеющим большое значение для экономики государства и Гудаутского района в частности.
«Прошу обратить внимание на контроль и учет, которые должны осуществляться полноценно», – обратилась Кристина Озган к новому руководителю.
В свою очередь, Адамур Багателия поблагодарил руководство республики за оказанное ему доверие и выразил уверенность, что совместными усилиями и при поддержке коллектива, организация достигнет хороших результатов в работе.
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