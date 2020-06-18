КОЛЛЕКТИВУ РИЦИНСКОГО РЕЛИКТОВОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА ПРЕДСТАВИЛИ НОВОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

Кристина Озган отметила, что Адамур Чантаевич имеет профильное образование и большой опыт работы в этой сфере.

«Рицинский парк – это уникальный природный объект, наследство, которое мы должны сохранить и передать потомкам в том виде, каком видим его сегодня. Наша задача – минимизировать воздействие человека на окружающую среду и не делать здесь ничего кроме того, что приносит пользу парку», – сказала вице-премьер.

Она подчеркнула, что национальный парк является субъектом экономики с серьезным уровнем доходности, имеющим большое значение для экономики государства и Гудаутского района в частности.

«Прошу обратить внимание на контроль и учет, которые должны осуществляться полноценно», – обратилась Кристина Озган к новому руководителю.

В свою очередь, Адамур Багателия поблагодарил руководство республики за оказанное ему доверие и выразил уверенность, что совместными усилиями и при поддержке коллектива, организация достигнет хороших результатов в работе.