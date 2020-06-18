ПАРЛАМЕНТАРИИ УТВЕРДИЛИ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ФОНДА РЕПАТРИАЦИИ
Cухум. 27 июля 2020. Абхазия-Информ. Депутаты парламента впервые за много лет с первого раза утвердили бюджет Фонда репатриации, на этот раз за 2019 год.
К работе Фрнда всегда много нареканий, в частности речь идет о нецелевом расходовании средств.
Депутаты отмечали, что нужно менять правила игры, наконец определиться со статусом репатрианта и вообще внести изменения в работу самого Фонда. Сегодня в статусе репатрианта числится 900 человек.
Согласно пояснительной записки, бюджет Фонда по доходам составил 144,182 млн рублей, расходная часть – 139,218 млн рублей, что составляет 92% по отношению к показателям, утвержденным законом.
Структура расходной части бюджета Фонда представлена следующим образом:
по подразделу «Функционирование органов исполнительной власти» исполнение бюджета Фонда составило 8,989 млн рублей, что составляет 92%;
по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» исполнение бюджета составило 9,280 млн рублей (93%); по отношению к показателям, утвержденным Законом, в том числе:
Идеологическая работа с репатриантами и диаспорой за рубежом – 7,747 млн рублей (97%), в том числе:
– на приобретение элементов абхазской атрибутики в подарок соотечественникам за рубежом, книг и аудиодисков в подарок диаспоре из Турции и Иордании – 241 тысяча рублей;
– на организацию курсов абхазского языка – оплата по договорам четырем преподавателям (трое в Турецкой Республике и один в Абхазии) – 504,9 тысяч рублей;
– на оплату трансфера по территории Республики Абхазия и приобретение авиа и ж/д билетов и других трансферных услуг– 154 тысячи рублей;
– приобретение авиабилетов для командировочных – 190 тысяч рублей;
– приобретение авиабилетов детям диаспоры из Иордании и Турции (участникам молодежного лагеря) – 2, 262 млн рублей;
– оплата по договору ООО «САС Бизнес Тур» трансферных услуг для молодежного лагеря – 220 тысяч рублей;
– оплата за перевозку детей в интернат – 2, 866 млн рублей;
– на представительские расходы (гостевые и официальные приемы гостей) – 306,9 тысяч рублей;
– билеты для детей в театры – 144 тысячи рублей;
– организация конкурса на лучший репортаж о репатриантах – 100 тысяч рублей; – организация футбольного турнира – 122,9 тысячи руб;
– устройство фуршета к 8 марта – 87,8 тысяч рублей;
– оплата по договору за оформление территории Министерства репатриации Республики Абхазия к новому году – 864 тысячи рублей;
– оплата на организацию цикла передач на АГТРК – 565 тысяч рублей;
– оплата за озвучивание мероприятий – 30 тысяч рублей;
– оплата премии за работы по переводу документов и создание общей базы репатриантов – 89,5 тысяч рублей;
– оплата за изготовление памятника Уалиду Маршан – 49,5 тысяч рублей;
– оплата за изготовление баннеров, государственных флагов и пригласительных открыток – 611,5 тысяч рублей;
– оплата за покупку цветов для возложения в знаменательные даты, а также на день памяти жертв Махаджирства – 174,2 тысячи рублей;
– оплата командировочных расходов сотрудникам Министерства репатриации Республики Абхазия, направляемых для решения идеологических вопросов в Турецкую Республику и Иорданию – 399,3 тысячи рублей;
– оплата за проживание гостей – 91,6 тысяч рублей;
– оплата за организацию питания и проживания детей в молодежном лагере – 1,260 млн рублей.
«Прочие расходы» – 1,533 млн рублей, что составляет 77% по отношению к показателям, утвержденным законом, в том числе:
– оплата за приобретение автотранспорта для соцотдела и Министерства репатриации Республики Абхазия – 1,423 млн рублей;
– оплата за приобретение оргтехники для базы данных репатриантов – 47,9 тысяч рублей;
– оплата за приобретение штор и скатертей для актового зала – 20,4 тысячи рублей;
– оплата за посадку деревьев на территории Министерства репатриации Республики Абхазия – 42 тысячи рублей.
Итого по разделу «Общегосударственные вопросы» исполнение бюджета Фонда за 2019 год составило 18,270 млн рублей, что составляет 92%.
По подразделу «Строительство» исполнение бюджета Фонда составило 104,983 млн рублей, или 91%, в том числе:
– оплата услуг Государственного управления по строительству и архитектуре, за экспертизу проектов – 100,5 тысяч рублей;
– оплата за составление ПСД – 756,9 тысяч рублей;
– оплата за строительство коттеджного поселка в селе Мачара РУП ЖЭУ ГК РА – 71, 545 млн рублей;
– оплата за строительство коттеджного поселка в селе Мачара ООО «Ремстрой -2012» – 15, 798 млн рублей, по еще одному договору договору – 9, 840 млн рублей;
– оплата за канализационные трубы ООО «Никита» – 1,213 млн рублей;
– оплата за ремонт жилого фонда – 5,730 млн рублей (ремонт дизельного помещения – 127,7 тысячи рублей, ремонт насоса и лифтов в поселке Агудзера – 437 тысяч рублей, ремонт дома по улице Воронова 70 в городе Сухум – 250 тысяч рублей, ремонт туалета здания ведомства – 154,6 тысячи рублей, ремонт дизеля – 35 тысяч рублей, очистка канализационных люков в поселке Дранда – 25 тысяч рублей, ремонт дома по улице Багба Багадыр в Гулрыпшском районе – 241,5 тысячи рублей, ремонт канализационных ДСК – 250 тысяч рублей, ограждение насосной на улице Дальская в поселке Мачара – 209,5 тысячи рублей, аванс на устройство наружных сетей ВК в поселке Мачара – 4 млн рублей).
По подразделу «Социальная защита» исполнение бюджета Фонда составило 7,967 млн рублей (100%), в том числе:
– единовременная материальная помощь – 2, 653 млн рублей;
– материальная помощь по оплате коммунальных услуг – 660 тысяч рублей;
– оплата за обучение в ВУЗах (СОИ, АГУ – 16 студентов) – 354 тысячи рублей;
– оплата за обучение в медицинском училище (2 студента) – 20,5 тысячи рублей;
– оплата пособий на рождение детей (23 человека) – 900 тысяч рублей;
– оплата по случаю вступления в брак (11 семей) – 550 тысяч рублей;
– оплата на погребение и обрядовые услуги (5 семей) – 195 тысяч рублей;
– оплата за медикаменты и обследование – 195,4 тысячи рублей;
– оплата за бытовую технику (9 семей) – 506,9 тысяч рублей;
– оплата за школьную форму – 240 тысяч рублей;
– оплата за аренду жилья для репатриантов – 399,3 тысячи рублей;
– оплата за ремонт жилья для репатриантов – 1, 293 млн рублей.
По подразделу «Другие вопросы в области социальной политики» исполнение бюджета Фонда составило 7, 998 млн рублей (100%), в том числе:
– оплата за аренду съемного жилья семьям из Сирии, Турции и КЧР – 7,680 млн рублей;
– материальная помощь на оплату квартир – 318 тысяч рублей.
Итого по разделу «Социальная политика» исполнение бюджета Фонда составило 15,965 млн рублей (100%).
По результатам деятельности Фонда за 2019 год на 01.01.2020 г. сформировался переходящий остаток в размере 18,305 млн рублей, который может быть использован в течение 2020 года на покрытие временных кассовых разрывов.
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