ПАРЛАМЕНТАРИИ УТВЕРДИЛИ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ФОНДА РЕПАТРИАЦИИ

Cухум. 27 июля 2020. Абхазия-Информ. Депутаты парламента впервые за много лет с первого раза утвердили бюджет Фонда репатриации, на этот раз за 2019 год.

К работе Фрнда всегда много нареканий, в частности речь идет о нецелевом расходовании средств.

Депутаты отмечали, что нужно менять правила игры, наконец определиться со статусом репатрианта и вообще внести изменения в работу самого Фонда. Сегодня в статусе репатрианта числится 900 человек.

Согласно пояснительной записки, бюджет Фонда по доходам составил 144,182 млн рублей, расходная часть – 139,218 млн рублей, что составляет 92% по отношению к показателям, утвержденным законом.

Структура расходной части бюджета Фонда представлена следующим образом: