 

В мире

«СЛОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ ЧЕЛОВЕКА В ЗДРАВОМ УМЕ, КОТОРЫЙ ПОШЕЛ БЫ ЧИТАТЬ САЙТ РОССОТРУДНИЧЕСТВА»
июля 13 2020

«СЛОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ ЧЕЛОВЕКА В ЗДРАВОМ УМЕ, КОТОРЫЙ ПОШЕЛ БЫ ЧИТАТЬ САЙТ РОССОТРУДНИЧЕСТВА»

Новый глава агентства Евгений Примаков — о «мягкой силе», бренде президента и бессмысленной показухе Российская…
В ПЕТЕРГОФЕ СОЗДАДУТ МУЗЕЙ МИРОВОГО САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА
июля 07 2020
В ПЕТЕРГОФЕ СОЗДАДУТ МУЗЕЙ МИРОВОГО САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА
АМЕРИКАНСКИЙ ЭСМИНЕЦ PORTER УХОДИТ ИЗ ЧЕРНОГО МОРЯ
июля 07 2020
АМЕРИКАНСКИЙ ЭСМИНЕЦ PORTER УХОДИТ ИЗ ЧЕРНОГО МОРЯ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ОЦЕНИЛИ ЭПИДОБСТАНОВКУ В СТРАНЕ, КАК СТАБИЛЬНУЮ

Новости Понедельник, 27 июля 2020 18:51
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ОЦЕНИЛИ ЭПИДОБСТАНОВКУ В СТРАНЕ, КАК СТАБИЛЬНУЮ

Сухум. 27 июля 2020. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия провел рабочее совещание с участием представителей Роспотребнадзора, которые совместно с СЭС и Минтуризма Абхазии в эти дни осуществили инспекцию туробъектов республики на предмет готовности принятия туристов в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.​ Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Открывая встречу, Тамаз Цахнакия поблагодарил российских коллег за проделанную ими работу и отметил, что на днях Абхазию также посетила делегация Минздрава России и совместно с коллегами обсуждались вопросы работы Гудаутского госпиталя для пациентов с коронавирусной инфекцией, а также вопросы маршрутизации возможных больных.

​«Для нас первостепенно эпидемиологическое благополучие. Мы должны принять все меры, чтобы в республике была стабильная обстановка. Надеемся, что это будет возможным и при поддержке наших коллег, как из российского Минздрава, так и Роспотребнадзора», подчеркнул Цахнакия.

​ ​В свою очередь начальник сочинского противочумного отделения ФКУЗ «Причерноморская противочумная станция» Роспотребнадзора Евгений Манин отметил, что эпидобстановка в Абхазии благополучная и это во многом благодаря своевременно принятым мерам.

​ «Эпидиобстановка в республике стабильная. Видно, что меры, введенные вами с начала эпидемии, работают», сказал Манин.

Он также отметил высокий уровень работы республиканской лаборатории, где проводят ПЦР диагностику по выявлению коронавирусной инфекции.

«Лаборатория соответствует всем стандартам и качественно проводит диагностику», сказал представитель Роспотребнадзора.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 27 июля 2020 18:58

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ПАРЛАМЕНТАРИИ УТВЕРДИЛИ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ФОНДА РЕПАТРИАЦИИ 31 ИЮЛЯ ОБЪЯВЛЕНО ПРАЗДНИЧНЫМ НЕРАБОЧИМ ДНЁМ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.