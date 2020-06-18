ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ОЦЕНИЛИ ЭПИДОБСТАНОВКУ В СТРАНЕ, КАК СТАБИЛЬНУЮ

Открывая встречу, Тамаз Цахнакия поблагодарил российских коллег за проделанную ими работу и отметил, что на днях Абхазию также посетила делегация Минздрава России и совместно с коллегами обсуждались вопросы работы Гудаутского госпиталя для пациентов с коронавирусной инфекцией, а также вопросы маршрутизации возможных больных.

Сухум. 27 июля 2020. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия провел рабочее совещание с участием представителей Роспотребнадзора, которые совместно с СЭС и Минтуризма Абхазии в эти дни осуществили инспекцию туробъектов республики на предмет готовности принятия туристов в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.​ Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

​«Для нас первостепенно эпидемиологическое благополучие. Мы должны принять все меры, чтобы в республике была стабильная обстановка. Надеемся, что это будет возможным и при поддержке наших коллег, как из российского Минздрава, так и Роспотребнадзора», – подчеркнул Цахнакия.

​ ​В свою очередь начальник сочинского противочумного отделения ФКУЗ «Причерноморская противочумная станция» Роспотребнадзора Евгений Манин отметил, что эпидобстановка в Абхазии благополучная и это во многом благодаря своевременно принятым мерам.

​ «Эпидиобстановка в республике стабильная. Видно, что меры, введенные вами с начала эпидемии, работают», – сказал Манин.

Он также отметил высокий уровень работы республиканской лаборатории, где проводят ПЦР диагностику по выявлению коронавирусной инфекции.

«Лаборатория соответствует всем стандартам и качественно проводит диагностику», – сказал представитель Роспотребнадзора.