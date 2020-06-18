31 ИЮЛЯ ОБЪЯВЛЕНО ПРАЗДНИЧНЫМ НЕРАБОЧИМ ДНЁМ
Cухум. 27 июля 2020. Абхазия-Информ. Кабинет Министров издал распоряжение «О праздничном нерабочем дне Курбанныхуа».
В соответствии со статьей 2 Закона Республики Абхазия от 5 января 1995 года №199-с «О праздничных и памятных днях в Республике Абхазия», а также Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 23 октября 2019 г. №142 «Об утверждении Производственного календаря на 2020 год»:
1. Объявить 31 июля (пятница) 2020 года праздничным нерабочим днём Курбанныхуа.
2. Республиканским государственным учреждениям «Абхазская государственная телерадиокомпания», «Издательство газеты «Республика Абхазия», «Редакция газеты «Апсны», «Апсныпресс» довести до сведения граждан Республики Абхазия настоящее Распоряжение.
Об этом сообщает пресс-служба КМ.
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