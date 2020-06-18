31 ИЮЛЯ ОБЪЯВЛЕНО ПРАЗДНИЧНЫМ НЕРАБОЧИМ ДНЁМ

Cухум. 27 июля 2020. Абхазия-Информ. Кабинет Министров издал распоряжение «О праздничном нерабочем дне Курбанныхуа».

В соответствии со статьей 2 Закона Республики Абхазия от 5 января 1995 года №199-с «О праздничных и памятных днях в Республике Абхазия», а также Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 23 октября 2019 г. №142 «Об утверждении Производственного календаря на 2020 год»: