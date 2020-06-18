ВЫЯВЛЕНЫ ЕЩЕ ДВОЕ БОЛЬНЫХ КОВИДОМ

Сухум. 27 июля 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан о происходящем в республике. Ситуация на 27 июля следующая.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 70 граждан, диагноз COVID - 19 подтвержден у 2 человек.

Обследование всех контактных лиц продолжается.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день – 57 человек.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 8 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 7 человек находится дома на самоизоляции.