ВЫЯВЛЕНЫ ЕЩЕ ДВОЕ БОЛЬНЫХ КОВИДОМ
Сухум. 27 июля 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан о происходящем в республике. Ситуация на 27 июля следующая.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 70 граждан, диагноз COVID - 19 подтвержден у 2 человек.
Обследование всех контактных лиц продолжается.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день – 57 человек.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 8 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 7 человек находится дома на самоизоляции.
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