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Абхазия Информ

В СТОЛИЦЕ ПРОВОДИТСЯ ТУРНИР ПО СТРИТБОЛУ

Новости Вторник, 28 июля 2020 11:45
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В СТОЛИЦЕ ПРОВОДИТСЯ ТУРНИР ПО СТРИТБОЛУ

Сухум. 28 июля 2020. Абхазия-Информ. В столице стартовал турнир по стритболу среди юношей и девушек (профессионалов и любителей), организованный Департаментом по делам молодёжи и спорта столичной Администрации.

Эти соревнования проводятся впервые и станут в дальнейшем традиционными.

На церемонии открытия соревнований с напутственными словами выступили глава Администрации Сухума Беслан Эшба , заместитель главы А. Сурманидзе и директор Департамента Эльза Хагба.

 Пока команды готовились, болельщикам представили небольшое шоу-программу с участием брейк-данс команды «APSNY CREW»   Детской школы искусств № 1, а также мастер класс команды «Спартак», танцевальной группы «Daze».

Открыли турнир самые юные воспитанники секции баскетбола Дворца спорта им. С.В. Багапш. 

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В турнире принимают участие 60 команд (32 команды девушек и 28 команд юношей).

Соревнования проводятся на набережной Диоскуров (спортивный комплекс). Финал состоится завтра, 29 июля в 18:00.

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Стритбол – это своеобразный вариант баскетбола, еще его называют уличным баскетболом (слово Street с английского – улица). Но есть и некоторые отличия между стритболом и баскетболом. В баскетбол обычно играют в специальных закрытых помещениях, турниры по стритболу же стараются проводить под открытым небом. Вторым отличием от баскетбола является размер игровой площадки – в стритболе она составляет ровно половину стандартной баскетбольной площадки. На стритбольной площадке также как и на баскетбольной, есть линия для штрафных бросков, дуга и места для подбора. Кольцо в стритболе всего лишь одно. Еще одним заметным отличием этих двух видов спорта является количество игроков в командах. В стритболе обычно играют «три на три» (плюс один игрок находится в запасе).

Об этом сообщает Департамент по вопросам молодежи и спорта Администрации столицы.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Вторник, 28 июля 2020 12:19

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