В СТОЛИЦЕ ПРОВОДИТСЯ ТУРНИР ПО СТРИТБОЛУ

Сухум. 28 июля 2020. Абхазия-Информ. В столице стартовал турнир по стритболу среди юношей и девушек (профессионалов и любителей), организованный Департаментом по делам молодёжи и спорта столичной Администрации.

Эти соревнования проводятся впервые и станут в дальнейшем традиционными.

На церемонии открытия соревнований с напутственными словами выступили глава Администрации Сухума Беслан Эшба , заместитель главы А. Сурманидзе и директор Департамента Эльза Хагба.