СЕРГЕЙ ШАМБА НАЗНАЧЕН СЕКРЕТАРЕМ СОВБЕЗА АБХАЗИИ

Ро­дил­ся 15 марта 1951 года в Гудауте.

Сухум. 28 июля 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Указ о назначении Сергея Мироновича Шамба Секретарем Совета безопасности Республики Абхазия. Об этом сообщает сайт главы государства.

В 1973 году окон­чил ис­то­ри­че­ский фа­куль­тет Тби­лис­ско­го го­су­дар­ствен­но­го пе­да­го­ги­че­ско­го ин­сти­ту­та. В 1975 году был при­зван в ряды Во­ору­жен­ных Сил СССР и до 1976 года слу­жил го­ро­де Чимкенте, вКазахстане.

С 1976 по 1990 годы ра­бо­тал в Аб­хаз­ском ин­сти­ту­те языка, ли­те­ра­ту­ры и ис­то­рии (Ин­сти­тут Гу­ма­ни­тар­ных Ис­сле­до­ва­ний) на­уч­ным со­труд­ни­ком и уче­ным сек­ре­та­рем. За­щи­тил кан­ди­дат­скую дис­сер­та­цию на тему: «Мо­нет­ное об­ра­ще­ние в древ­ней и сред­не­ве­ко­вой Аб­ха­зии». При­ни­мал уча­стие в мно­го­чис­лен­ных ар­хео­ло­ги­че­ских экс­пе­ди­ци­ях и рас­коп­ках на тер­ри­то­рии Аб­ха­зии. Впер­вые им был мо­но­гра­фи­че­ски ис­сле­до­ван и опуб­ли­ко­ван бо­га­тый ну­миз­ма­ти­че­ский ма­те­ри­ал с VI по VIII века н. э., хра­ня­щий­ся в Аб­хаз­ском Го­су­дар­ствен­ном музее.

В 1998 году за­щи­тил док­тор­скую дис­сер­та­цию в Ере­ван­ском ин­сти­ту­те ар­хео­ло­гии по теме: «По­ли­ти­че­ское, со­ци­аль­но-эко­но­ми­че­ское и куль­тур­ное по­ло­же­ние древ­ней и сред­не­ве­ко­вой Аб­ха­зии по дан­ным ар­хео­ло­гии и ну­миз­ма­ти­ки (VI в. до н. э. - XIII в. н. э.)».

Политическая деятельность

17 июня 1988 года в числе 60 пред­ста­ви­те­лей аб­хаз­ской ин­тел­ли­ген­ции под­пи­сал «Аб­хаз­ское пись­мо», ад­ре­со­ван­ное пре­зи­ди­у­му XIX Все­со­юз­ной парт­кон­фе­рен­ции КПСС, став­шее ма­ни­фе­стом и впер­вые опре­де­лив­шее кон­крет­ные цели аб­хаз­ско­го на­ци­о­наль­но­го воз­рож­де­ния.

В марте 1990 года был из­бран пред­се­да­те­лем об­ще­ствен­но-по­ли­ти­че­ско­го дви­же­ния «Айдгы­ла­ра».

Яв­лял­ся чле­ном Пре­зи­ди­у­ма Вер­хов­но­го Со­ве­та Аб­ха­зии.

С фев­ра­ля 1992 по но­ябрь 1996 года – пред­се­да­тель ко­мис­сии по науке, куль­ту­ре и об­ра­зо­ва­нию Пар­ла­мен­та Рес­пуб­ли­ки Аб­ха­зия. Од­но­вре­мен­но с ян­ва­ря 1993 по ок­тябрь 1993 года за­ни­мал пост пер­во­го за­ме­сти­те­ля ми­ни­стра обо­ро­ны Рес­пуб­ли­ки Аб­ха­зии, во­ен­но­го ко­мис­са­ра.

С марта 1996 по май 1997 года был на­зна­чен Пред­се­да­те­лем Фонда куль­ту­ры Рес­пуб­ли­ки Аб­ха­зия.

С мая 1997 по июнь 2004 года – министр иностранных дел Республики Абхазия. Ука­зом Пре­зи­ден­та Рес­пуб­ли­ки Аб­ха­зия от 9 июля 2001 года при­сво­ен ранг Чрез­вы­чай­но­го и Пол­но­моч­но­го Посла.

В июне 2004 года подал в от­став­ку, вы­ста­вив свою кан­ди­да­ту­ру на пост президента Абхазии.



Один из ос­но­ва­те­лей Социал-демократической партии Абхазаии.



С 15 де­каб­ря 2004 года – вновь ми­нистр ино­стран­ных дел Рес­пуб­ли­ки Аб­ха­зии.

С фев­ра­ля 2010 по сен­тябрь 2011 года – пре­мьер-ми­нистр Рес­пуб­ли­ки Абхазия.

26 ав­гу­ста 2011 года – на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах в Аб­ха­зии занял вто­рое место с ре­зуль­та­том 21,04 % го­ло­сов (всего 22456 че­ло­век), усту­пив Александру Анкваб (54,86 % го­ло­сов), но опе­ре­див Рауля Хаджимба (19,83 % голосов).

27 сен­тяб­ря 2011 года, в со­от­вет­ствии с за­ко­ном, подал но­во­му главе го­су­дар­ства про­ше­ние об отставке.

С 2016 года возглавляет республиканскую партию «Единая Абхазия».

Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Полковник за­па­са.

Яв­ля­ет­ся ав­то­ром че­ты­рёх книг, мно­го­чис­лен­ных мо­но­гра­фий, пуб­ли­ка­ций на­уч­но-по­ли­ти­че­ско­го ха­рак­те­ра.

Женат, имеет двоих детей.