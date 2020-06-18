СЕРГЕЙ ШАМБА НАЗНАЧЕН СЕКРЕТАРЕМ СОВБЕЗА АБХАЗИИ
Сухум. 28 июля 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Указ о назначении Сергея Мироновича Шамба Секретарем Совета безопасности Республики Абхазия. Об этом сообщает сайт главы государства.
Биография
Родился 15 марта 1951 года в Гудауте.
Учился в Сухумской средней школе № 10.
В 1973 году окончил исторический факультет Тбилисского государственного педагогического института. В 1975 году был призван в ряды Вооруженных Сил СССР и до 1976 года служил городе Чимкенте, вКазахстане.
С 1976 по 1990 годы работал в Абхазском институте языка, литературы и истории (Институт Гуманитарных Исследований) научным сотрудником и ученым секретарем. Защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Монетное обращение в древней и средневековой Абхазии». Принимал участие в многочисленных археологических экспедициях и раскопках на территории Абхазии. Впервые им был монографически исследован и опубликован богатый нумизматический материал с VI по VIII века н. э., хранящийся в Абхазском Государственном музее.
В 1998 году защитил докторскую диссертацию в Ереванском институте археологии по теме: «Политическое, социально-экономическое и культурное положение древней и средневековой Абхазии по данным археологии и нумизматики (VI в. до н. э. - XIII в. н. э.)».
Политическая деятельность
17 июня 1988 года в числе 60 представителей абхазской интеллигенции подписал «Абхазское письмо», адресованное президиуму XIX Всесоюзной партконференции КПСС, ставшее манифестом и впервые определившее конкретные цели абхазского национального возрождения.
В марте 1990 года был избран председателем общественно-политического движения «Айдгылара».
Являлся членом Президиума Верховного Совета Абхазии.
С февраля 1992 по ноябрь 1996 года – председатель комиссии по науке, культуре и образованию Парламента Республики Абхазия. Одновременно с января 1993 по октябрь 1993 года занимал пост первого заместителя министра обороны Республики Абхазии, военного комиссара.
С марта 1996 по май 1997 года был назначен Председателем Фонда культуры Республики Абхазия.
С мая 1997 по июнь 2004 года – министр иностранных дел Республики Абхазия. Указом Президента Республики Абхазия от 9 июля 2001 года присвоен ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.
В июне 2004 года подал в отставку, выставив свою кандидатуру на пост президента Абхазии.
Один из основателей Социал-демократической партии Абхазаии.
С 15 декабря 2004 года – вновь министр иностранных дел Республики Абхазии.
С февраля 2010 по сентябрь 2011 года – премьер-министр Республики Абхазия.
26 августа 2011 года – на президентских выборах в Абхазии занял второе место с результатом 21,04 % голосов (всего 22456 человек), уступив Александру Анкваб (54,86 % голосов), но опередив Рауля Хаджимба (19,83 % голосов).
27 сентября 2011 года, в соответствии с законом, подал новому главе государства прошение об отставке.
С 2016 года возглавляет республиканскую партию «Единая Абхазия».
Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Полковник запаса.
Является автором четырёх книг, многочисленных монографий, публикаций научно-политического характера.
Женат, имеет двоих детей.
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