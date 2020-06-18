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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ ПО ВОПРОСАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО СОВМЕСТНОГО МОНИТОРИНГА

Новости Вторник, 28 июля 2020 20:12
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ ПО ВОПРОСАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО СОВМЕСТНОГО МОНИТОРИНГА

Сухум. 28 июля 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провёл встречу с членами рабочей группы по проведению совместного комплексного мониторинга по оценке состояния финансовой системы республики, целевого использования средств российской финансовой помощи.

В состав прибывшей российской части рабочей группы входят представители Министерства экономического развития РФ, Министерства юстиции, Казначейства России, Банка России, Росреестра. Рабочую группу возглавил директор Департамента специальных программ и проектов Минэкономразвития Алексей Сухов.

Александр Анкваб, поприветствовав участников встречи, рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией, о показателях экономической ситуации в стране на фоне предпринятых правительством мер и ограничений.

«Специалисты характеризуют текущую эпидемиологическую обстановку в Абхазии как благополучную. Очаги, которые возникали, успешно были локализованы. На данный момент лечение проходят 10 граждан. В Абхазии принимались разные меры: вводился режим ЧП, комендантский час был в двух районах Абхазии. Ограничения жестко сказались на всех отраслях экономики. Нами предпринимаются меры по оптимизации расходов бюджета страны. Это позволило с задержками, но финансировать социальную сферу, здравоохранение и другие отрасли», – констатировал Александр Анкваб.

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В свою очередь Алексей Сухов, благодарив за приём, рассказал о планах рабочей группы. 

«Мы прибыли сюда в соответствии с решением сопредседателя Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству для того, чтобы вместе с вами посмотреть на ситуацию и отработать некоторые вопросы. Все мои коллеги настроены на работу, чтобы мы имели возможность составления объективного доклада нашему руководству. Мы хотели бы посетить наиболее значимые объекты, которые входят в Инвестиционную программу. Сегодня начнём работу в Министерстве финансов, Казначействе, Национальном банке, Минэкономики», – сообщил Сухов.

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Об этом сообщает сайт КМ РА.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 28 июля 2020 20:43

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