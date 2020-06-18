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Абхазия Информ

С АВГУСТА ПРЕКРАТИТСЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКИХ КАРТ ПЕНСИОНЕРОВ БАНКОМАТАМИ КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АБХАЗИИ

Новости Среда, 29 июля 2020 17:07
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С АВГУСТА ПРЕКРАТИТСЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКОВСКИХ КАРТ ПЕНСИОНЕРОВ БАНКОМАТАМИ КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АБХАЗИИ

Пенсионеры будут получать пенсии исключительно в кассах Сбербанка и других банков Абхазии

Сухум. 29 июля 2020. Абхазия-Информ. Министерство социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия информирует пенсионеров, получающих российские пенсии и доплаты к пенсиям, а также получающих пенсии Республики Абхазия и доплаты к пенсиям, о том, что с августа 2020 года обслуживание банковских карт пенсионеров банкоматами кредитных учреждений Республики Абхазия будет прекращено.

Получение вышеуказанных пенсий и доплат к ним будет осуществляться исключительно в кассах Сберегательного банка и иных кредитных учреждений Республики Абхазия, в которых открыты счета пенсионеров.

Выдача пенсии будет производиться по предъявлении документа, удостоверяющего личность и банковской карты пенсионеров.

По желанию пенсионера пенсия может выплачиваться по доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Республики

Прочитано 12 раз Последнее изменение Среда, 29 июля 2020 17:10

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