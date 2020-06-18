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Абхазия Информ

БАШАР АЛЬ-АСАД ПРИНЯЛ ПОСЛА АБХАЗИИ БАГРАТА ХУТАБА

Новости Среда, 29 июля 2020 21:47
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БАШАР АЛЬ-АСАД ПРИНЯЛ ПОСЛА АБХАЗИИ БАГРАТА ХУТАБА

Сухум. 29 июля 2020. Абхазия-Информ. Президент Сирийской Арабской Республики Башар аль-Асад принял в президентском дворце Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Баграта Хутаба. 

На торжественном приёме состоялась церемония вручения верительных грамот.

Президент Башар аль-Асад выразил слова почтения президенту Абхазии Аслану Бжания и пожелал всему абхазскому народу мира и процветания.


В свою очередь посол передал слова приветствия от имени Президента Абхазии Бжания Аслана, а также подчеркнул, что учреждение посольства Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республики является историческим событием и важным шагом в развитии и укреплении отношении между двумя странами. 

Президент Сирии и Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества дружественных государств в различных сферах, таких как экономика, культура, туризм и спорт.

На встрече также присутствовали министр иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом САР Валид аль-Муаллем, министр по делам президента САР Мансур Аззам и советник Посольства РА в САР Джанбо Агрба.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Среда, 29 июля 2020 21:57

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