БАШАР АЛЬ-АСАД ПРИНЯЛ ПОСЛА АБХАЗИИ БАГРАТА ХУТАБА

Президент Башар аль-Асад выразил слова почтения президенту Абхазии Аслану Бжания и пожелал всему абхазскому народу мира и процветания.

Сухум. 29 июля 2020. Абхазия-Информ. Президент Сирийской Арабской Республики Башар аль-Асад принял в президентском дворце Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Баграта Хутаба.

В свою очередь посол передал слова приветствия от имени Президента Абхазии Бжания Аслана, а также подчеркнул, что учреждение посольства Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республики является историческим событием и важным шагом в развитии и укреплении отношении между двумя странами.

Президент Сирии и Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества дружественных государств в различных сферах, таких как экономика, культура, туризм и спорт.

На встрече также присутствовали министр иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом САР Валид аль-Муаллем, министр по делам президента САР Мансур Аззам и советник Посольства РА в САР Джанбо Агрба.