СООБЩЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА
Сухум. 29 июля 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан. Ситуация на 29 июля следующая.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 134 граждан, диагноз COVID - 19 подтвержден у 8 человек.
Обследование всех контактных лиц продолжается.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 11 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 20 человек находится дома на самоизоляции.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 71 человек. Из них 37 выздоровели и двое пациентов умерли.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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