СООБЩЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА

Сухум. 29 июля 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан. Ситуация на 29 июля следующая.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 134 граждан, диагноз COVID - 19 подтвержден у 8 человек.

Обследование всех контактных лиц продолжается.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 11 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 20 человек находится дома на самоизоляции.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 71 человек. Из них 37 выздоровели и двое пациентов умерли.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.