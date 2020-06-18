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Абхазия Информ

СООБЩЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА

Новости Среда, 29 июля 2020 21:49
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Сухум. 29 июля 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан. Ситуация на 29 июля следующая.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 134  граждан, диагноз COVID - 19 подтвержден у 8 человек.

Обследование всех контактных лиц продолжается. 

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 11 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 20 человек находится дома на самоизоляции. 

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 71 человек. Из них 37 выздоровели и двое пациентов умерли. 

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Среда, 29 июля 2020 21:54

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