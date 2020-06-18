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Абхазия Информ

С 3 ПО 13 АВГУСТА В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ XVII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «АБХАЗИЯ ОПЕН – СУХУМ 2020»

Новости Четверг, 30 июля 2020 12:08
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С 3 ПО 13 АВГУСТА В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ XVII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «АБХАЗИЯ ОПЕН – СУХУМ 2020»

Сухум. 30 июля 2020. Абхазия-Информ. С 03 по 13 августа в Сухуме, в шахматной школе им. А. Карпова пройдет XVII Международный шахматный фестиваль «АБХАЗИЯ ОПЕН - СУХУМ 2020». Организатор мероприятия Федерация шахмат Абхазии при финансовой поддержке Государственного комитета РА по делам молодежи и спорту и Департамента по делам молодежи и спорта администрации столицы. Об этом Абхазия-Информ. сообщил президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба.

Турнир В (детский) начнется 3 августа в 11.00, турнир А (взрослый) в этот же день в 17.00.

«Соревнование проводится 17 лет подряд без перерыва. Для нас важно сохранить хронологию фестиваля. Однако, в нынешнем году, в условиях пандемии, фестиваль состоится в усеченном варианте без иностранных участников, только с участием шахматистов Абхазии», – сказал Константин Тужба.

Предположительно в фестивале примут участие 40-50 человек. В целях санитарной безопасности участники будут разделены на две группы: дети – утром, взрослые – вечером, с соблюдением социальной дистанции, с использованием масок, дезинфицирующих средств и приборов для бесконтактного измерения температуры.

Закрытие «АБХАЗИЯ ОПЕН - СУХУМ 2020» состоится 13 августа: турнир В (детский) в 13.00, турнир А (взрослый) в 19.00.

Федерация шахмат Абхазии приглашаем журналистов осветить в СМИ проведение этого спортивного мероприятия.

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