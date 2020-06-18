С 3 ПО 13 АВГУСТА В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ XVII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «АБХАЗИЯ ОПЕН – СУХУМ 2020»

Сухум. 30 июля 2020. Абхазия-Информ. С 03 по 13 августа в Сухуме, в шахматной школе им. А. Карпова пройдет XVII Международный шахматный фестиваль «АБХАЗИЯ ОПЕН - СУХУМ 2020». Организатор мероприятия Федерация шахмат Абхазии при финансовой поддержке Государственного комитета РА по делам молодежи и спорту и Департамента по делам молодежи и спорта администрации столицы. Об этом Абхазия-Информ. сообщил президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба.

Турнир В (детский) начнется 3 августа в 11.00, турнир А (взрослый) в этот же день в 17.00.