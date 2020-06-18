РУСЛАН АДЖБА: С МОМЕНТА ПОСЛЕДНЕЙ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ПЕРЕПЛАТЫ ПО ПЕНСИЯМ РФ СОСТАВИЛИ БОЛЕЕ 17 МЛН РУБЛЕЙ

Сухум. 30 июля. Абхазия-Информ. С августа 2020 года обслуживание банковских карт пенсионеров банкоматами кредитных учреждений Республики Абхазия будет прекращено. Получение пенсий и доплат к ним будет осуществляться исключительно в кассах Сберегательного банка и иных кредитных учреждений Республики Абхазия, в которых открыты счета пенсионеров. Об этом сообщил министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба журналистам на брифинге в четверг 30 июля.

В соответствии с российско-абхазским соглашением в Абхазии ежегодно проводится перерегистрация пенсионеров, получающих российские пенсии.

«Очень часто мы сталкиваемся с тем, что после смерти пенсионера его родственники или другие лица продолжают снимать незаконно деньги с его банковской карты, на которую начислялась пенсия. По последним данным, переплаты именно по российским пенсиям составляют более 17 миллионов рублей. Эта сумма растет ежемесячно», - сказал Аджба.

В соответствии с соглашением, абхазская сторона должна систематически предоставлять информацию об умерших пенсионерах в Пенсионный фонд РФ.

«В связи с тем, что не все регистрируют факт смерти пенсионеров или несвоевременно регистрируют, Пенсионный фонд РФ выявляет случаи переплат по пенсиям. Пенсии выплачивают при жизни пенсионера, после смерти выплата прекращается, и получение родственниками пенсии является незаконным. Такая большая переплата не может не беспокоить Пенсионный фонд РФ», - отметил Аджба..

Министерство со своей стороны предпринимает все возможные меры, чтобы минимизировать подобные незаконные случаи.

«При получении списка по переплатам мы передаем данные в Генпрокуратуру, которая, в свою очередь, проводит определенную работу и возвращает часть денег. К сожалению, большую часть суммы не удается вернуть», - с сожалением констатировал министр.

Пенсионный фонд РФ предупредил абхазскую сторону о том, что, если ситуация не изменится, он может перестать переводить денежные средства в Абхазию.

«Это означает, что пенсии будут поступать на пенсионные счета в банки на территории России, и наши пенсионеры будут вынуждены ездить в Сочи и Адлер для получением пенсии. Мы понимаем, что это не удобно и неприемлемо, поэтому пришли к общему решению: каждый пенсионер должен лично приходить в кассу банковского учреждения Абхазии для получении пенсии, имея при себе паспорт и пенсионную карточку. Те лица, которые не могут лично приходить за пенсиями, могут оформить доверенность, и уже доверенное лицо сможет получить пенсию, предъявив свой паспорт, доверенность и карточку», - уточнил министр.

На вопрос журналиста, а как быть с очередями у банков в условиях пандемии, Аджба ответил: «Мы осознаем все возможные проблемы, в том числе и в связи с распространением коронавируса, но просим пенсионеров отнестись с пониманием к этим вынужденным мерам».

Руслан Аджба также сообщил об изменении графика выплат пенсий.

«Выплата пенсий будет начинаться одновременно во всех районах Республики, График выплаты пенсий будет определяться по возрастным группам пенсионеров. Банки будут подробно информировать пенсионеров о графиках выплат и возможных изменениях в них», - сказал министр Руслан Аджба.