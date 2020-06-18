АЛЕКСАНДР АНКВАБ: «ЧЕТКАЯ КООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ МЕЖДУ ВЕДОМСТВАМИ ДВУХ СТРАН ПОЗВОЛИТ И ДАЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО РЕШАТЬ ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ»
Сухум. 30 июля 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб встретился с членами рабочей группы по проведению совместного комплексного мониторинга состояния финансовой системы республики и целевого использования средств российской финансовой помощи.
Директор Департамента специальных программ и проектов Минэкономразвития РФ Алексей Сухов, возглавляющий делегацию, рассказал о том, что совместная работа с профильными ведомствами Абхазии проходит активно.
Он поблагодарил абхазскую сторону за эффективное сотрудничество и оперативность.
Сухов также отметил, что группа будет работать в Абхазии до 7 августа.
В свою очередь Александр Анкваб заверил российских экспертов в том, что абхазская сторона открыта для тесного взаимодействия. Он подчеркнул, что четкая координация работы между ведомствами двух стран в рамках этого визита позволит и далее эффективно решать поставленные задачи.
В составе российской части рабочей группы 28 специалистов - представителей Минэкономразвития, РФ, Министерства юстиции, Росреестра, Казначейства и Банка России.
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