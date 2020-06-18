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Абхазия Информ

В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ НОВЫЕ ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ ПЕНСИОНЕРАМИ РОССИЙСКИХ ПЕНСИЙ

Новости Четверг, 30 июля 2020 19:29
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В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ НОВЫЕ ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ ПЕНСИОНЕРАМИ РОССИЙСКИХ ПЕНСИЙ

Сухум. 30 июля 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провёл встречу с министром социального обеспечения и демографической политики Русланом Аджба и председателем Национального банка Абхазии Бесланом Барателиа.

Речь шла о новых принципах получения наличных средств пенсионерами-получателями российской пенсии, зарегистрированными в отделениях ПФР в Абхазии, а также получателями абхазской пенсии.

С августа пенсионеры будут получать выплаты исключительно в кассах Сбербанка и других банков Абхазии по предъявлению документа, удостоверяющего личность. 

Нововведение связано с тем, что держатели банковских карт для пенсионных начислений незаконно обналичивали денежные средства умерших пенсионеров. 

Руслан Аджба дополнил, что по данным отделения Пенсионного фонда России в Абхазии общее количество граждан, незаконно получивших средства ПФР, составляет свыше 600 человек, а сумма составляет 17 млн. рублей. 

Премьер-министр обратил внимание на то, что эта мера поможет предупредить получение денежных средств после смерти пенсионера. 

«Подобные случаи очень распространились и по сути своей являются воровством», – констатировал Анкваб. 

Премьер-министр отметил, что необходимо предпринять все меры по выявлению незаконно полученных ранее сумм пенсий и других социальных выплат и возврату переполученных сумм в бюджет ПФР. А для своевременного информирования отделения ПФР в Абхазии о смерти получателя российской пенсии необходимо наладить тесное взаимодействие с местными органами власти, с районными органами записи актов гражданского состояния.

«Мы должны сохранить доверие между абхазской стороной и Пенсионным фондом России для того, чтобы законные получатели российских пенсий в Абхазии могли и дальше беспрепятственно получать денежные выплаты», – заключил Александр Анкваб.

 

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 30 июля 2020 19:32

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