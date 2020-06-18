В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ НОВЫЕ ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ ПЕНСИОНЕРАМИ РОССИЙСКИХ ПЕНСИЙ

С августа пенсионеры будут получать выплаты исключительно в кассах Сбербанка и других банков Абхазии по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

Речь шла о новых принципах получения наличных средств пенсионерами-получателями российской пенсии, зарегистрированными в отделениях ПФР в Абхазии, а также получателями абхазской пенсии.

Сухум. 30 июля 2020. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провёл встречу с министром социального обеспечения и демографической политики Русланом Аджба и председателем Национального банка Абхазии Бесланом Барателиа.

Нововведение связано с тем, что держатели банковских карт для пенсионных начислений незаконно обналичивали денежные средства умерших пенсионеров.

Руслан Аджба дополнил, что по данным отделения Пенсионного фонда России в Абхазии общее количество граждан, незаконно получивших средства ПФР, составляет свыше 600 человек, а сумма составляет 17 млн. рублей.

Премьер-министр обратил внимание на то, что эта мера поможет предупредить получение денежных средств после смерти пенсионера.

«Подобные случаи очень распространились и по сути своей являются воровством», – констатировал Анкваб.

Премьер-министр отметил, что необходимо предпринять все меры по выявлению незаконно полученных ранее сумм пенсий и других социальных выплат и возврату переполученных сумм в бюджет ПФР. А для своевременного информирования отделения ПФР в Абхазии о смерти получателя российской пенсии необходимо наладить тесное взаимодействие с местными органами власти, с районными органами записи актов гражданского состояния.

«Мы должны сохранить доверие между абхазской стороной и Пенсионным фондом России для того, чтобы законные получатели российских пенсий в Абхазии могли и дальше беспрепятственно получать денежные выплаты», – заключил Александр Анкваб.