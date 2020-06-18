КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СУХУМСКОЙ ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ЗАКРЫТО НА КАРАНТИН

Сухум. 30 июля 2020. Абхазия-Информ. Сухум. В связи с закрытием на карантин сроком на один месяц кардиологического отделения Сухумской городской клинической больницы, приём экстренных больных кардиологического профиля с 31 июля 2020 года будет осуществляться на базе Республиканской больницы.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РА.