КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СУХУМСКОЙ ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ЗАКРЫТО НА КАРАНТИН
Новости Четверг, 30 июля 2020 19:33
Сухум. 30 июля 2020. Абхазия-Информ. Сухум. В связи с закрытием на карантин сроком на один месяц кардиологического отделения Сухумской городской клинической больницы, приём экстренных больных кардиологического профиля с 31 июля 2020 года будет осуществляться на базе Республиканской больницы.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РА.
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