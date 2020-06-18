ВЫЯВЛЕНО ЕЩЕ 10 ПАЦИЕНТОВ С COVID-19

Сухум. 30 июля 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан. Ситуация на 30 июля следующая.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 93 граждан, диагноз COVID - 19 подтвержден у 10 человек.

Обследование всех контактных лиц продолжается.



На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 14 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 30 человек находится дома на самоизоляции.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 81 человек. Из них 37 выздоровели и двое пациентов умерли.