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Абхазия Информ

ВЫЯВЛЕНО ЕЩЕ 10 ПАЦИЕНТОВ С COVID-19

Новости Четверг, 30 июля 2020 22:29
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Сухум. 30 июля 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан. Ситуация на 30 июля следующая.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 93 граждан, диагноз COVID - 19 подтвержден у 10 человек.

Обследование всех контактных лиц продолжается.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 14 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 30 человек находится дома на самоизоляции. 

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 81 человек. Из них 37 выздоровели и двое пациентов умерли.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 30 июля 2020 22:54

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