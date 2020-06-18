ВЫЯВЛЕНО ЕЩЕ 10 ПАЦИЕНТОВ С COVID-19
Сухум. 30 июля 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан. Ситуация на 30 июля следующая.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 93 граждан, диагноз COVID - 19 подтвержден у 10 человек.
Обследование всех контактных лиц продолжается.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 14 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 30 человек находится дома на самоизоляции.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 81 человек. Из них 37 выздоровели и двое пациентов умерли.
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