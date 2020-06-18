АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ МУСУЛЬМАН АБХАЗИИ С ПРАЗДНИКОМ КУРБАН-БАЙРАМ
Сухум. 31 июля. 2020. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания поздравил мусульман Абхазии с праздником Курбан-Байрам.
«Поздравляю всех мусульман Абхазии с праздником Курбан-байрам! Этот праздник призывает верующих к миру, согласию, олицетворяет высокие духовные ценности, побуждает к взаимопомощи и отзывчивости.
Традиционно Курбан-байрам отмечается не только усердной молитвой, но и повышенным вниманием к тем, кто нуждается в помощи и поддержке.
Абхазия всегда отличалась веротерпимостью. Во все времена здесь мирно соседствовали представители разных религиозных конфессии. Я уверен, что эти добрые традиции и впредь сохранятся», - отмечается в поздравлении главы государства.
Бжания пожелал мусульманам Абхазии мира, добра и благополучия.
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