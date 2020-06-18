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Абхазия Информ

В ГУДАУТСКОЙ ЦРБ СКОНЧАЛСЯ 79-ЛЕТНИЙ ПАЦИЕНТ С ПОДТВЕРЖДЕННОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Новости Пятница, 31 июля 2020 17:35
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Сухум. 31 июля 2020. Абхазия-Информ.  31 июля в Гудаутской ЦРБ скончался 79-летний пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Как сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции, пациент поступил в Гудаутский госпиталь из кардиологического отделения Сухумской городской больницы 26 июля в тяжелом состоянии. Тяжесть состояния была связана с развившейся двусторонней полисегментарной ковидассоцииированной пневмонией, а также тяжелым хроническим заболеванием сердца и нарушением ритма. В последние сутки состояние больного резко ухудшилось с возрастанием дыхательной недостаточности. Он был переведен на инвазивную искусственную вентиляцию легких, однако реанимационные мероприятия не дали желаемого эффекта. Пациент умер нарастающей дыхательной и сердечнососудистой недостаточности.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 31 июля 2020 17:37

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