ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРДИЛСЯ ЕЩЕ У ТРЕХ ЧЕЛОВЕК

Сухум. 31 июля 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 26 граждан, диагноз COVID-19 подтвердился у 3 человек, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции. ..

Обследование всех контактных лиц продолжается.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 17 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.