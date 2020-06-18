ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ: ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРДИЛСЯ ЕЩЕ У ТРЕХ ЧЕЛОВЕК
Сухум. 31 июля 2020. Абхазия-Информ. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 26 граждан, диагноз COVID-19 подтвердился у 3 человек, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции. ..
Обследование всех контактных лиц продолжается.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 17 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 84 человека. Из них 37 выздоровели, трое пациентов умерли.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения