ЕЩЕ 9 ГРАЖДАН ЗАБОЛЕЛО КОРОНАВИРУСОМ

Сухум. 10 августа 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает:

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 55 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 9 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 36 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. 7 человек выписано.