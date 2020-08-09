ЕЩЕ 9 ГРАЖДАН ЗАБОЛЕЛО КОРОНАВИРУСОМ
Сухум. 10 августа 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает:
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 55 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 9 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 36 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. 7 человек выписано.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 143 человека. Из них 45 выздоровели и трое пациентов умерли.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. В частности, необходимо соблюдать дистанцию и чаще мыть руки с мылом. Особенно возвращаясь с улицы или при посещении общепита.
Телефоны горячей линии Минздрава:
Сухум 925 – 10 – 06; 995 – 02 – 07; 935 – 30 – 71.
Очамчыра 925 -10 – 09
Ткуарчал 925 -10 – 03
Гал 925 -10 – 07
Гагра 925 -10 – 05
Гудаута 925 -10 – 02
Агудзера 925 -10 – 04
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