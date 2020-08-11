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Абхазия Информ

ВЫЯВЛЕНО СОКРЫТИЕ НАЛОГОВ В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Новости Четверг, 13 августа 2020 12:24
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ВЫЯВЛЕНО СОКРЫТИЕ НАЛОГОВ В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 13 августа 2020. Абхазия-Информ. По результатам проверки, проведенной УЭБ и ПК МВД финансово-хозяйственной деятельности индивидуального предпринимателя Шанава А.И., осуществляющего услуги в области реализации товаров в магазине «Строй Сервис» в поселке Мачара и магазине «Дом Строй» в поселке Дранда, выявлена скрытая налогооблагаемая выручка общей суммой 59 845 215 рублей.

 

В результате сокрытия денежных средств ИП Шанава А. И. бюджетной системе Абхазии был нанесен ущерб в общей сумме 6 276 980 рублей. А именно – налог на добавленную стоимость от сокрытой выручки составил 5 439 930 рублей, и подоходный налог в размере 837 050 рублей. В ходе проверки предприниматель погасил в республиканский бюджет 1 050 050 рублей.

Материал проверки в отношении ИП Шанава направлен в следственное управление МВД РА для принятия процессуального решения.

Об этом сообщает сайт МВД РА.

https://www.mvdra.org/press/10813/

 

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 13 августа 2020 12:29

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