АБХАЗСКИЕ ВИНА ВОШЛИ В ПЯТЕРКУ ПОПУЛЯРНЫХ ВИН СРЕДИ РОССИЯН

Сухум. 13 августа 2020. Абхазия-Информ. Роскачество совместно с Минпромторгом России, Минсельхозом России и Россельхозбанком третий год подряд реализует проект «Винный гид России», разработанный в целях развития винодельческой отрасли Российской Федерации и продвижения качественных вин отечественного производства. Цель «Винного гида России» – составлять ежегодно обновляемый каталог лучших вин России, произведенных из отечественного винограда, и знакомить россиян с качественным отечественным продуктом.

Для того чтобы представить потребителю полную картину, Роскачество запустило ежегодное исследование винного рынка России, результатом которого является подробный аналитический отчет. Эксперты назвали десять самых популярных среди россиян стран – поставщиков тихого вина (общее название вин, которые не содержат углекислый газ, то есть не являются игристыми), среди которых оказались вина самой крупной компании Абхазии, являющейся членом Торгово-промышленной палаты, входящая в реестр надежного партнера ТПП – компания ООО «Вина и воды Абхазии».

Стоит отметить, что продукция этой компании на протяжении многих лет не только участвует в международных выставках, но и удостаивались золотых и серебряных медалей и даже «Гран-при». Сегодня здесь выпускают 18 наименований продукции – это вина, коньяки и водка, пользующиеся постоянным спросом у покупателей.

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Наиболее популярные у россиян страны – поставщики тихих вин: Италия (27% от общего объема поставок в 2019 году), Испания, Грузия, Франция, Абхазия, Чили, Португалия, ЮАР, Германия и Молдова.

Наиболее популярные страны – поставщики игристых вин: Италия (75%), Испания, Франция, Абхазия, Португалия.

Лидеры по поставкам столовых вин в Россию (вина, в производстве которых может быть использован виноматериал из иных стран и регионов): Грузия (24%), Абхазия (20%), Испания (18%).

В пятерке торговых марок – лидеров по объему ввезенного в Россию вина в 2019 году – четыре столовых вина из Абхазии: «Лыхны», «Апсны», «Псоу» и «Чегем». Лишь третью строчку заняло сладкое игристое вино Martini Asti.

Об это сообщает сайт Роскачество.