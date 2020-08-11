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Абхазия Информ

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ 25 ФИНАЛИСТОВ КОНКУРСА "ГОРДОСТЬ АБХАЗИИ"

Новости Четверг, 13 августа 2020 13:45
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ОПРЕДЕЛИЛИСЬ 25 ФИНАЛИСТОВ КОНКУРСА &quot;ГОРДОСТЬ АБХАЗИИ&quot;

Сухум. 13 августа 2020. Абхазия-Информ.  Полуфинал конкурса молодых управленцев "Гордость Абхазии" состоялся 11 - 12 августа в Абхазском государственном университете. 50 участников полуфинала прошли универсальное тестирование и профильное собеседование у членов конкурсной комиссии. Об этом сообщается на сайте «Гордость Абхазии» https://gordostabkh.org/

На основе балла за тест и средней оценки членов конкурсной комиссии за собеседование сформирован второй обновленный рейтинг конкурсантов. Рейтинг конкурса "Гордость Абхазии" является кумулятивным, в каждом следующем рейтинге итоговый балл суммируется с предыдущими этапами.

На основе второго рейтинга в финал прошли 25 участников. Финалисты войдут в состав кадрового резерва Президента Республики Абхазия, который будет создан после окончания конкурса. Также для финалистов предусмотрены стажировки и программы повышения квалификации в Российской Федерации

«Финалисты будут участвовать в командных играх, а также публично представят свои предложения по решению проблем по своим профильным темам. На основе средней оценки членов конкурсной комиссии за качество участия в командной игре и публичного выступления формируется обновленный итоговый рейтинг конкурсной комиссии», - сообщают организаторы конкурса. .

По завершении финальных испытаний на официальном сайте конкурса "Гордость Абхазии" будет проведено онлайн-голосование за конкурсантов. Финальный рейтинг конкурсанта формируется из итогового рейтинга конкурсной комиссии (кумулятивной оценки конкурсной комиссии) на 70% и результатов онлайн голосования - на 30%.

На основе итогового рейтинга определяются 5 победителей конкурса, которые, смогут занять должности в государственном аппарате Республики Абхазия. Кроме того, победители конкурса получат наставников из числа опытных государственных и общественных деятелей Республики Абхазия.

Финал конкурса пройдет в конце августа на площадке Абхазского государственного университета.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 13 августа 2020 13:48

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