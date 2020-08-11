КРИСТИНА ОЗГАН: ВЫЯВЛЕН НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТОВ И КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ

Вице-премьер напомнила, что 19 Протоколом Межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству между РА и РФ, а также Решением сопредседателей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией от 25 мая текущего года утверждена Инвестпрограмма 2020-2022, и предусмотрен ряд организационных вопросов по ее реализации.

C ухум. 20 августа 2020. Абхазия-Информ. «Сумма финансирования объектов Инвестпрограммы 2020-2022 годы составляет 1,5 млрд рублей, из которых уже профинансировано 158 млн рублей. Сумма финансирования переходящих объектов Инвестпрограммы 2017- 2019 годы составляет 407 млн рублей», – об этом сообщила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган на совещании у президента Абхазии, которое он проводил накануне, 19 августа.

В этой связи, с мая текущего года уполномоченными органами Абхазии по реализации Инвеспрограммы 2020-2022 гг. выполнены следующие мероприятия: проведена проверка достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, планируемых к реализации в 2020 году в ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза». Получено 35 экспертных заключений, позволяющих открыть в 2020 году финансирование объектов и мероприятий Инвестпрограммы 2020-2022.

Определен порядок взаимодействия органов государственного управления Абхазии при реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 годы. Этим же решением установлен порядок отбора подрядчиков для реализации мероприятий Инвестпрограммы, предусматривающий следующие критерии отбора: наличие положительного опыта выполнения аналогичных работ; наличие квалифицированных специалистов в штате организации или привлеченных специалистов для выполнения работ, предусмотренных проектной документацией; наличие у организации собственной или привлеченной техники и оборудования, необходимых для выполнения работ, предусмотренных проектной документацией и финансовая устойчивость организации.

«В соответствии Решением сопредседателей Межправительственной комиссии с июля 2020 года абхазской стороне необходимо было перейти на базисно-индексный метод расчетов при формировании сметной стоимости объектов Инвестпрограммы. На стадии подписания Постановление Правительства, Абхазии которым определен соответствующий Порядок определения сметной стоимости капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств Инвестпрограммы 2020-2022 годы», – сообщила Кристина Озган.

Она так же напомнила, что в целях освоения лимита средств на сумму 1,5 млрд рублей, Минэкономики инициирована корректировка Инвестпрограммы 2020-2022г., предусматривающая изменения сроков реализации отдельных мероприятий, а также согласования проектов технических заданий на некоторые мероприятия.

Проведена работа по согласованию с Минюстом и Федеральной службой исполнения наказаний РФ проекта технического задания на строительство специального учреждения.

При участии государственной кадастровой палаты и Росреестра РФ согласован проект технического задания на завершение работ по созданию автоматизированной системы кадастра объектов недвижимости Абхазии.

«Стоит отметить, что это мероприятие фактически кочует из одной программы в другую. Из-за отсутствия согласованной позиции оно не было реализовано в рамках двух предыдущих программ, в том числе 2015-2017 гг. и 2017-2019 г. То есть, фактически шесть лет были заморожены 100 млн рублей, – подчеркнула Кристина Озган.

Что касается других проектов, то на стадии завершения проект технического задания на проектирование и строительство Детской больницы в Сухуме, близко к завершению проектирование строительства полигона для ТБО в Гулрыпшском районе.

Вице-премьер подчеркнула, что договор на проведение работ был заключен в 2017 году, однако работы так и не были завершены. Установлен новый срок согласно которому строительство полигона сметной стоимостью 112 млн рублей начнется в 2021 году.

«Уполномоченные органы приступили к реализации Инвестпрограммы 2020-2022 гг. На сегодня заключено 35 госконтрактов сметной стоимостью 888 млн рублей, выплачены авансы на общую сумму 135 млн рублей», – сообщила Кристина Озган.

Вице-премьер отметила, что параллельно подготовке к реализации новой программы, проведена оценка состояния объектов Инвестпрограммы 2017-2019 годы работы на которых завершены, в том числе Гагрская средняя школа № 1 и Гудаустская средняя школа №7.

«В результате проверки установлено, что по Гудаутской средней школе №7 в проекте отсутствовала позиция «приобретение мебели и оборудования», объект был сдан в эксплуатацию в 2018 году без мебели и оборудования. По Гагрской средней школе №1 актовый и спортивный залы и столовая не оборудованы, не приобретён трансформатор для питания школы электроэнергией. Объект запитан по временной схеме. Соответственно объекты необходимо доукомплектовать. На эти цели необходимо в 2020 году направить порядка15 млн рублей», – констатировала вице-премьер.

По словам Кристины Озган, в настоящее время на стадии завершения процедура согласования с российской стороной всех необходимых корректировок по завершении которых будет подписано Решение сопредседателей Межправкомиисси по социально-экономическому развитию между РА и РФ.

Она также напомнила, что в результате принятых организационных мер возобновлены работы на 20 объектах Инвестпрограммы 2017-2019 гг. с остатком финансирования 439 млн рублей, срок реализации которых должен был быть завершен в 2018-2019 гг. Однако по разным обстоятельствам в большинстве случаев субъективных, объекты не были завершены.

Таким образом, в настоящее время в активной фазе ведутся работы по устройству асфальтобетонного покрытия участка Сухум – Каманы. Работы на объекте были начаты еще в 2017 году, в июне текущего года принято решение заменить подрядчика и сегодня дорога находится на стадии завершения.

В Гагре возобновлены работы и подписаны протоколы согласования новых сроков завершения всех работ в августе-сентябре текущего года на следующих объектах: восстановление берегозащитной стены набережной; восстановление набережной (покрытие, бордюры); реконструкция Колоннады; благоустройство парка и озеленение территории; водопровод от резервуара объемом 4000 кбм; реконструкция КНС №1, №2, №3, №4, №5 – на сегодня на 4-х КНС работы завершены (все объекты были начаты в 2017 году).

В Гудауте и Гулрыпшском районе возобновлены работы и подписаны протоколы согласования новых сроков завершения всех работ в августе-октябре текущего года на следующих объектах: строительство КНС № 1 и №2, водопровод в селе Куланырхуа; водопровод от села Куланырхуа до села Абгархук; водопровод от села Дурипш до села Мгудзырхуа; магистральный трубопровод от водозабора до городской сети (работы на объекте завершены).

Также возобновлены работы в Ткуарчалской ЦРБ.

«По этому объекту возникла необходимость сформировать дополнительную смету на 65 млн рублей для проведения дополнительных строительно-монтажных работ и приобретение оборудования в связи с ошибками, допущенными Минздравом Абхазии при формировании технического задания и проектно­сметной документации на начальном этапе. Сметная документация в настоящее время разработана и в случае согласования с российской стороной возможности проведения госэкспертизы в 2020 году объект планируется к сдаче в конце текущего года», – сообщила Кристина Озган.

Она с сожалением констатировала, что при проведении анализа фактического положения дел по объектам Инвестпрограммы 17-19 гг. выявлен низкий уровень подготовки документов и контроля за ходом работ на объектах, что в конечном итоге отразилось на качестве и сроках завершения работ. Более того, пришлось увеличить смету расходов и на эти цели дополнительно придется выделить 65 млн рублей.

В частности, в Ткуарчалской ЦРБ не предусмотрены перила на лестницах и ограждение территории больницы, не запроектирован морг и отсутствует столовая. И такие ошибки практически на всех объектах.

«Вы должны придавать реализации проектов серьезное значение и использовать средства РФ с максимальным эффектом. Мы имеем информацию об огромном количестве нарушений и хищений средств. Вспомните ситуацию с РУП «Абхазавтодор» и таких примеров немало и в ближайшее время мы озвучим всю информацию», – сказал президент Аслан Бжания.

Он поручил Кристине Озган очень строго подходить к отбору подрядных строительных организаций.

«Мы должны знать, кому поручаем реализацию проектов, с кем имеем дело. Должно быть только целевое использование средств», – подчеркнул глава государства.

Он напомнил и об использовании в строительстве только качественных материалов, инвентаря и оборудования. Следует внимательно относиться и к цене на стройматериалы. Аслан Бжания привел пример, когда в абхазские строители изготовили инвентарь по низкой себестоимости, а поставили его на объект – в три раза дороже.

«У нас немало строительных компаний хорошо себя зарекомендовавших, но немало и тех, кто просто хочет заработать», – считает президент.

Он так же интересовался: кто будет отвечать за ошибки совершенные на стадии проектирования.

«За это нужно привлекать к ответственности. Получается, что средства израсходовали впустую. Необходимо обезопасить государство от таких ошибок. Создайте соответствующий нормативный акт или добавьте в Уголовный кодекс статью – административное взыскание, чтобы люди понимали, что им придется отвечать за недобросовестную работу», – констатировал Аслан Бжания.

Он с сожалением отметил, что доверие к абхазской стороне по части строительства, со стороны россиян частично утрачено и его теперь приходится восстанавливать.

«С 2010 по 2020 годы у нас было шесть Инвестрпограмм и только две осуществлены. С 2014 года Россия в два раза сократила финансирование по программах. На 2015 год планировалось реализовать проектов на более чем 5 млрд рублей, а фактическое исполнение составило 450млн рублей. Многое придется переделывать и у нас для этого есть людские ресурсы. Нашим гражданам нужен результат и мы обязаны так работать, чтобы людям жилось легче», – отметил Аслан Бжания.

Принимавший участие в совещании премьер-министр Александр Анкваб заверил главу государства, что «качество строительства объектов будет обеспечено, как и реальная стоимость производимых работ».

Подводя итоги совещания, Аслан Бжания заявил, что такие рабочие встречи станут регулярными. Следующее заседание пройдет в сентябре и будет посвящено вопросам энергетики.